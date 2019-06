Association Nationale des Personnes Atteintes de Diabète : Un nouveau-né qui voit grand

Le travail associatif a gagné du terrain, depuis quelques années, pour prendre la forme de main tendue et d'accompagnateur du citoyen dans les différents domaines de la vie. Ces relais, en fait, se sont spécialisés dans tous les créneaux pour apporter une réponse aux préoccupations des populations. La prise de conscience du rôle des associations, à vrai dire, explique la diversification de celles-ci pour toucher à toutes les thématiques. L'humanitaire, le culturel, le social, l'environnemental et le sanitaire s'érigent, tous, en projets utilitaires et en feuilles de routes pour beaucoup de volontaires qui consacrent le principe d'être utiles dans la société, au quotidien, à tout moment. C'est dans ce sillage que s'inscrivent les orientations et les finalités de l'association nationale des diabétiques; ce nouveau-né qui a vu le jour à Alger, en avril passé. Cette dernière, à caractère national, se veut un espace d'écoute, d'accompagnement des diabétiques et surtout de coordination avec les structures et établissements de soin. L’échange d’information et d’expérience avec les autres mouvements activant dans le même domaine font aussi partie des objectifs de l’Association Nationale des Personnes Atteintes du Diabète. Le vice président de cette dernière, M. Abdellah Atrout, qui a rendu visite à notre journal, nous expliquera que c’est un premier pas pour aller vers une représentation de l’association dans toutes les wilayas du pays, d’autant plus que celles qui existent actuellement ne dépassent point l’espace territorial des wilayas où elles sont implantées, d’où les difficultés d’accompagner ces malades chroniques, très souvent victimes de complications graves notamment, sans oublier, de l’autre côté, la tendance à l’évolution du nombre de cette population n’épargnant pas les enfants. Le deuxième responsable de l’Association insistera également sur la sensibilisation et l’éducation sanitaire des diabétiques ainsi que le déplacement de leur wilaya de résidence vers Alger et autres grandes villes pour les soins, placés, rappellera-il, au cœur de la stratégie de l’association nouvellement créée. Cet organe, qui sera doté d’un comité scientifique en août prochain, entame sa première sortie par des portes ouvertes sur le diabète et le voyage. Une initiative qui s’inscrit en droite ligne avec la saison estivale.

En tout cas, l’association est déterminée à mener une bataille contre cette pathologie à travers la vulgarisation et l’organisation d’ateliers et d’activités au profit de cette catégorie de population. Nous souhaitons longue vie à ce nouveau-né.

S. D.