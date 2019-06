34e Congrès national de la neurochirurgie : remue-méninges à oran

Le 34e Congrès national de la neurochirurgie, prévu les 29 et 30 juin à Oran, connaîtra la participation d'éminents chirurgiens nationaux et étrangers, a annoncé le président de cette manifestation scientifique.

Parmi les chercheurs les plus attendus, le professeur Bachir Bellebna a cité le professeur français d'origine algérienne Benabid Alim Louis, détenteur du prix «Nobel américain» en médecine. Le professeur Benabid, originaire de la wilaya de Bordj Bou aréridj, a reçu en 2016 le prix Nobel américain pour ses travaux sur le traitement de la maladie de Parkinson en plus d'autres prix internationaux pour ses travaux novateurs sur cette maladie et en médecine neurologique en général. «Cet éminent spécialiste devra animer deux communications sur des thèmes d'actualité de la spécialité», a indiqué à l'APS le Pr Bellebna.

Lors de cette rencontre internationale, les experts et les spécialistes auront à débattre les possibilités d'appliquer en Algérie les nouvelles pratiques médicales et chirurgicales en vue d'assurer aux malades les soins modernes les plus avancés au monde, a-t-il ajouté. «Ce congrès constitue une précieuse opportunité pour nos praticiens afin de s'informer sur les meilleures techniques et d'acquérir de nouvelles connaissances médico-chirurgicales pour l'amélioration continue de la prise en charge des patients», a ajouté le spécialiste. Le congrès aura comme principaux thèmes de réflexion et de débats «la neuro-vasculaire», «la cancérologie», «le fonctionnel Parkinson», «l'endoscopie» et autres.

L’Algérie, désignée comme un centre de formation aux résidents africains

Il y a lieu de rappeler que l’Algérie œuvre dans le cadre de la Fédération mondiale et de l’Association méditerranéenne de Neurochirurgie de développer le partenariat Sud-Sud, avec l’objectif d’aider certains pays subsahariens à se former, sur le sol algériens et dans des centres de références, dans les deux rives de la Méditerrané, dans le domaine. Un programme conçu par la fondation de la Fédération mondiale des Sociétés de neurochirurgie (WFNS), qui se consacre à la formation post-universitaire des jeunes neurochirurgiens, dans les pays en développement. Selon les spécialistes en la matière, l’Algérie compte parmi les pays qui émergent dans cette importante spécialité pouvant, ainsi, apporter un plus pour, notamment, les pays subsahariens dont le nombre des neurochirurgiens se compte sur le bout des doigts pour une importante population. Il faut noter aussi que l’Algérie a été désignée par la Fédération mondiale de Neurochirurgie comme centre formateur des résidents africains en neurochirurgie, alors que ces derniers étaient pour la plupart formés en Europe. Des sessions de formation sont programmées au profit de 50 pays africains dont l’Algérie, dans le cadre de la Fédération mondiale de neurochirurgie. Ces sessions de formation ont, déjà, concerné certains pays, tels le Kenya et l’Éthiopie.

25% de neurochirurgiens sont des femmes en Algérie

Cela dit, la neurochirurgie est une spécialité qui bénéficie peut-être le plus des progrès et des avancées technologiques de ces dernières années. Elle voit au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies et des troubles médicaux du système nerveux, tant dans le cerveau que dans la région de la colonne vertébrale et des nerfs périphériques.

Durant le programme de formation d’une durée de six ans, le résident s’initie à plusieurs spécialités médicales et chirurgicales dont la neurologie clinique, la cardiologie, la chirurgie générale, la chirurgie carotidienne, la microbiologie, la neuropathologie et la neuroradiologie; il effectue des stages à option, des stages de recherche en traumatologie crânienne et rachidienne, neurochirurgie pédiatrique et neurochirurgie adulte. Le résident est exposé de façon précoce au travail chirurgical en salle d’opération. À la fin de la formation, il aura acquis les connaissances et habiletés techniques requises pour pratiquer la neurochirurgie de façon autonome. Sur 350 neurochirurgiens que compte l’Algérie, 25% sont des femmes, alors que la France compte 10% de femmes en neurochirurgie, les Etats-Unis 6% et le Japon 4%.

