19e vendredi des marches populaires

Tizi Ouzou

Oui à l’unité nationale !

La mobilisation populaire pour une rupture radicale avec l’ancien régime politique s’est poursuivie, hier à Tizi Ouzou, où plusieurs milliers de personnes ont battu le pavé pour un dix- neuvième vendredi de suite depuis le début de la dynamique populaire du 22 février.

Comme durant les précédentes manifestations, les manifestants ont exprimé haut et fort et sous un soleil de plomb leur détermination à continuer la lutte pour le départ de l’ancien système politique et le départ de toutes les figures impliquées dans la gestion des affaires du pays durant ces deux dernières décennies.

«Oui à l’unité nationale, au respect des libertés et la diversité culturelle et identitaire, ainsi que pour un état civile !» et «Non à la répression, aux arrestations arbitraires de manifestants, notamment ceux qui brandissent l’étendard de la culture et identité amazighes», tels étaient les principaux mots d’ordre scandés à gorge déployée en cette 19e marche durant laquelle les manifestants ont affiché leurs détermination et volonté à en finir pacifiquement avec les tenants de l’ancien régime politique. En plus de ces précédents mots d’ordre, les manifestants ont également scandé des slogans hostiles aux tenants du pouvoir en place et à tous ceux qui ont bradé les richesses du pays. «Klitou lebled Ya essaraqine» et «Y’en marre de ce pouvoir» sont les deux slogans qui revenaient comme un leitmotiv tout au long de cette marche populaire qui s’est déroulée sous une chaleur caniculaire.

Des pancartes, des banderoles et des emblèmes, dont un géant emblème nationale, ont été brandis et déployés par les milliers de manifestants. Des portraits du chantre de l’amazighité, feu Matoub Lounès, étaient également massivement brandis, lors de cette manifestation, à l’appel de la fondation éponyme qui venait de commémorer, mardi dernier, le 21e anniversaire de son assassinat. La vérité sur l’assassinat de ce chanteur militant des causes justes a été le principal objectif de cette initiative de la fondation Matoub Lounès. La manifestation populaire d’hier s’est ébranlée à partir du campus universitaire Hasnaoua, Nouvelle-Ville, en sillonnant les principales artères de la ville des Genêts pour se disperser dans le calme et sans aucun incident à hauteur du mémorial des martyrs sis à la placette de l’Olivier, entrée ouest du chef-lieu de commune de Tizi Ouzou.

Bel. Adrar