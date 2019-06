Un nouveau programme de 1.500 logements LPA

Oran a bénéficié d’un nouveau quota de logements formule LPA (logement promotionnel aidé), a révélé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville, Kamel Beldjoud, dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya, lors de laquelle il s’est enquis de l’état d’avancement des projets en cours de réalisation dans le nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana, relevant de la commune de Misserghine.

Le responsable de ce secteur a indiqué que sur les 105.000 unités inscrites au profit de la wilaya, près de 50% sont achevées et livrées, 40% en cours de réalisation et près de 9% soit 4.000 logements seront bientôt lancés. Concernant les préoccupations liées aux problèmes de viabilisation, le ministre a fait savoir que les enveloppes nécessaires à la réalisation des travaux ont été dégagées et les avis d’appels d’offres lancés, suite à quoi les entreprises vont être désignées le 1er ou le 2 juillet. Sur les 13.000 logements en cours de réalisation à travers la wilaya 2.800 seront distribués au courant du mois de juillet. En ce qui concerne le dossier AADL-2 et les craintes et préoccupations soulevées par les souscripteurs, le ministre a rassuré que «chaque citoyen qui s’est acquitté du versement de la première tranche du logement aura son logement».

Il a souligné, à ce propos, que les statistiques ont été communiquées à maintes reprises par la tutelle, rappelant que 560.000 unités sont en cours de réalisation à travers toutes les wilayas et que les enveloppes de leur financement sont disponibles. Il a ajouté, dans le même sillage, que 68.000 logements toutes formules confondues seront distribués au courant du mois de juillet prochain, en attendant d’autres opérations similaires qui vont se poursuivre tout au long de l’année, a-t-il précisé. Le premier responsable du secteur a affirmé, par ailleurs, que les projets inscrits aux programmes non encore lancés seront réservés aux entreprises algériennes.

Le nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana à l’ouest d’Oran, dans la commune de Misserghine, comprend un ensemble immobilier et de nombreux équipements publics. Il s’étend sur une superficie de 1.340 ha, qui devra accueillir, selon les programmes inscrits à ce jour, pas moins de 39.965 unités réparties principalement sur les deux formules AADL et LPA. Il est à savoir qu’Oran a enregistré, en 2018, la distribution de plus de 20.000 logements. Sur un programme totalisant 172.337 logements, pas moins de 99.259 ont été livrés et près de 71.000 sont en cours de réalisation dont une bonne partie est en voie de réception, selon les chiffres dévoilés par le premier responsable de l’exécutif. Une opération de distribution d’une grande ampleur a débuté le 1er novembre 2018 avec la remise des clés de plus de 6.000 logements à leurs bénéficiaires. En outre et à en croire les responsables locaux, 80% des familles détentrices de préaffectations ont déjà rejoint leurs nouveaux logements. Plus de 1.500 autres, parmi celles ayant des préaffectations, vont quitter leurs habitations précaires au courant de cette année.

Au sujet des préparatifs pour les Jeux méditerranéens 2021 et suite au conseil interministériel qui s’est tenu à ce propos, le ministre de l’Habitat s’est rendu au chantier de construction du stade olympique à Belgaid (40.000 places), principal équipement qui va accueillir l’essentiel de la 19e édition de ces jeux.

Amel Saher