Sétif : La production d’orge s’envole

À El Hachihia, sur une parcelle de 30 hectares relevant de l’institut technique des grandes cultures, le wali, Mohamed Belkateb, accompagné de Abdelkader Mouissi, inspecteur central au ministère de l’Agriculture, du developpement rural et de la pêche a donné le coup d’envoi de la campagne moissons battages. La récolte d’orge s’annonce favorable comparée à la même période de l’an dernier puisqu’elle passe de 30 000 à 204 000 quintaux alors que la campagne dans sa globalité n’en était qu’a 13% jeudi et faisait déjà de cette année, celle de l’orge, à la grande satisfaction des producteurs afin de ne plus avoir recours à l’importation.

La générosité du ciel aidant, dans une wilaya où les précipitations sont plutôt rares, et en attendant l’achèvement du grand projet structurant des grands transferts, la campagne en cours est d’autant plus prometteuse que les prévisions de récoltes relèvent du jamais réalisé avec 3.600.000 quintaux toutes spéculations confondues, consolidant la vocation agricole de cette wilaya. Le wali attentif aux explications et chiffres donnés par M. Abdelmalek Akkouche, directeur de wilaya des services agricoles, estimera toutefois qu’au vu d’une superficie emblavée de 198.175 hectares, que beaucoup d’efforts restent à consentir en matière de désherbage, de fertilisation et d’irrigation d’appoint sur seulement 8000 hectares. «La wilaya de Sétif peut doubler, si ces volets sont bien gérés et si le fellah est bien accompagné» dira-t-il, avant que M. Mouissi Abdelkader ne s’interroge sur le faible taux du crédit RFIG avec seulement 219 dossiers sur lesquels 217 ont été validés pour un montant total engagé de 169 957 006,00 dinars. «Il faut en tirer les enseignements nécessaires» dira-t-il. Autant de réalisations qui incitent aussi à réfléchir sur l’extension des capacités de la collecte ajoutera le wali avant de donner le feu vert aux 791 moissonneuses batteuses, dont 52 de la CCLS, pour investir ce terrain fécond dans une wilaya classée au second rang au niveau national pour sa production céréalière et à la première pour celle du lait avec 284 millions de litres-an. La région compte aujourd’hui plus de 42.400 producteurs publics et privés répartis sur une SAU de 364.900 hectares et dispose d’un institut technique des grandes cultures qui fera l’objet d’une visite à cette occasion, notamment la station expérimentale agricole où de jeunes cadres travaillent sans relâche sur des variétés locales, à même de résister aux conditions climatiques mais surtout produire des rendement allant de 45 à 50 quintaux. Bien des points sensibles ont été relevés à ce niveau tel le non-respect de l’itinéraire technique par l’agriculture, celui des pertes sur champs suite au mauvais réglage des moissonneuses-batteuses et la production de semences locales qui permet à l’Etat d’économiser 450 millions d’euros dans un domaine aussi sensible que l’agriculture. Pas moins de 15 points de collecte sont ouverts dès 5 heures.

F. Zoghbi