CONSEIL MINISTéRIEL ARABE DE L’ EAU AU CAIRE : présentation de l’expérience algérienne

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam a présenté jeudi au Caire, lors du 11e Conseil ministériel arabe de l’eau, l’expérience algérienne en matière de gestion des ressources hydriques. M. Hammam a affirmé que «l’Algérie qui contribue activement à toutes les initiatives internationales et régionales du secteur des Ressources en eau, est prête à apporter son soutien à toute initiative arabe susceptible d’améliorer la gestion du secteur dans les pays arabes, tout en mettant son expérience pionnière à la disposition de la Ligue arabe». Evoquant l’expérience algérienne en matière de gestion des ressources en eau, le ministre a rappelé la vision adoptée par le pays face aux conditions difficiles liées au stress hydrique, soulignant «l’adoption d’une stratégie intensifiant et mobilisant les ressources en eau à travers la réalisation de mégaprojets structurés». Dans ce contexte, M. Hammam a cité certains projets dont la réalisation de 80 barrages mis en exploitation, de 5 autres en cours de réalisation, et de 500 petits barrages et retenues collinaires, ainsi que 4.000 km d’aqueducs assurant l’alimentation en eau dans toutes les régions du pays. Il a, également, rappelé la réalisation de 11 stations de dessalement de l’eau de mer et 5 autres en cours de lancement, outre la valorisation des eaux usées filtrées et leur utilisation dans l’irrigation. Par ailleurs, M. Hammam a insisté sur l’impératif de mettre en place des politiques et une feuille de route conjointe dans le but de consacrer les concepts de gestion complémentaire et durable pour le développement des capacités et l’adaptation avec les changements climatiques dans le secteur des eaux au niveau de la région arabe. Le ministre a indiqué qu’il est possible de réaliser autosuffisance, ajoutant qu’on ne peut atteindre la sécurité alimentaire sans une utilisation idoine des ressources hydriques disponibles, et ce à travers l’implication de tous les acteurs et l’application toutes les approches tracées dans l’intérêt du monde arabe et en faveur du développement socio-économique.