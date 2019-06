Football/CAN-2019 (2e journée/Gr.C) : l'Algérie s'offre le Sénégal 1-0 et se qualifie en 1/8 de finale

La sélection algérienne de football a composté son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019), en battant son homologue sénégalaise sur le score de 1 à 0 (mi-temps: 0-0), en match disputé jeudi au stade du 30-Juin, pour le compte de la deuxième journée du groupe C. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Youcef Belaili (49') pour les Verts. Cette victoire permet à l'Algérie de prendre seule les commandes du groupe C avec un total de six points, devant le Sénégal (3 pts).

L'autre match du groupe C mettra aux prises la Tanzanie au Kenya (21h00 algériennes), deux sélections ex aequo au classement général avec zéro point au compteur . La prochaine journée est programmée le 1er juillet au Caire. L'Algérie sera opposée à la Tanzanie, alors que le Sénégal affrontera le Kenya. Cette phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) se déroule du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés en huitièmes de finale.

APS