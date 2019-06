Tournée des hommes d’affaires algériens dans plusieurs pays africains prochainement : Identifier les opportunités d’exportation

«Le ministère du Commerce effectuera prochainement une tournée dans plusieurs pays africains à laquelle prendront part des opérateurs économiques nationaux», a indiqué le directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchlaghem, en marge de la 52e FIA. Intervenant, lors d’une conférence-débat intitulée «La stratégie nationale d’exportation et le marché africain : Perspectives de la ZLECAF», organisée en marge de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA-2019), il a souligné que cette visite guidée aux pays africain constituera une opportunité idoine, pour, entre autres, identifier les opportunités d’exportation des produits algériens sur le marché africain. «La conquête du marché africain fait également partie des objectifs de la stratégie nationale d’exportation (SNE)», dit-il. Il a rappelé, dans le cadre de la SNE, quatre consultations nationales ont été tenues et qui avaient permis d’identifier huit secteurs ayant un potentiel à l’export, dont quatre comme secteurs-pilotes, à savoir les produits pharmaceutiques, technologies de l’information et la communication, produits alimentaires et agricoles, ainsi que les équipements de transport (composants automobiles). Les autres secteurs également identifiés sont : les produits de la pétrochimie, les matériaux de construction, les cuirs et textiles, ainsi que le tourisme. Mettant l’accent sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), il a estimé que celle-ci représente plus d’opportunités que de risques pour les opérateurs économiques algériens. Appuyant ses dires il a ajouté que «les représentants de plusieurs filières économiques avaient souligné l’importance de cet espace continental pour l’expansion de leurs activités et la contribution à la promotion des exportations hors hydrocarbures». S’agissant des objectifs de la SNE, il a précisé qu’elle vise à diversifier l’économie et les exportations algériennes pour en renforcer la résilience et la durabilité, ainsi que l’amélioration du climat des affaires pour attirer l’investissement, renforcer la compétitivité des entreprises et les aider à intégrer les chaînes de valeurs mondiales. La SNE, dit-il, aspire aussi à renforcer les capacités et la qualité de production et de gestion des entreprises orientées vers l’export, et aussi favoriser un commerce extérieur dans le cadre du développement durable et inclusif.

À ce propos, M. Bouchlaghem a affirmé que les cibles à viser pour les exportations algériennes hors hydrocarbures sont : atteindre 7 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures comme potentiel à moyen terme, étoffer l’offre exportable d’au moins 20 produits qui n’ont jamais été exportés et la pénétration de 15 nouveaux marchés, dont cinq en Afrique subsaharienne. S’agissant des échanges commerciaux avec les pays du continent africain, il a indiqué ces derniers restent marginaux et dominés par le commerce intra-pays arabes. Il a précisé que 80% des importations algériennes et 90% des exportations sont réalisées avec les pays de l’Afrique du Nord. Le marché africain représente plus de 1,2 milliard de personnes (estimation de 2,5 milliards en 2050), 2,5 milliards de dollars de produit intérieur brut combiné, et un potentiel commercial estimé à plus de 3.000 milliards de dollars, selon lui. Tout en soulignant qu’actuellement, le commerce intra-africain ne représente que 16% du commerce total du continent, contre 60% en Europe ou en Amérique du Nord.

Makhlouf Ait Ziane