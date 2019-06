JSK : Bencherifa, cinquième recrue

Alors que son arrière gauche, Lyes Chetti, est sur le point de s’engager avec l’ES Tunis, la JSK a bouclé le dossier de son successeur. Le club kabyle a opté pour un ancien de la maison : Walid Bencherifa. Le désormais ex-capitaine du CSC est attendu aujourd’hui, jeudi, pour signer. La JS Kabylie continue de se renforcer durant ce mercato. Jusqu’ici, quatre joueurs ont déjà paraphé leur contrat. Il s’agit de Banouh, Bounoua, Addadi et Bensayah. Un cinquième, en l’occurrence Walid Bencherifa est attendu ce jeudi pour signer son contrat. L’ancien arrière gauche et capitaine du CSC remplacera Lyes Chetti qui devrait s’engager avec l’Espérance de Tunis dans les heures à venir. Un accord de principe a déjà été trouvé entre le joueur et le club tunisois. Il ne reste plus aux deux clubs qu’à s’entendre sur le montant du transfert pour finaliser. La JSK ne devrait pas boucler son recrutement avec l’arrivée de Bencherifa. Au moins trois joueurs sont attendus dans les jours prochains à Tizi-Ouzou pour des essais. Les trois joueurs en question sont des étrangers et ont été proposés au club par le nouvel entraîneur, Hubert Velud. Le successeur de Franck Dumas est arrivé ce mardi à Tizi-Ouzou pour finaliser le programme de la reprise des entraînements, prévue ce samedi à Azazga. Le technicien français a déclaré qu’il pourra «désormais se consacrer au volet recrutement en étant sur place».

Amar B.