CAN-2019 : De nombreux supporters algériens privés de billets

De nombreux supporters algériens, présents au Caire, vont devoir rater le choc Algérie - Sénégal, aujourd’hui au stade du 30-juin du Caire, comptant pour la 2e journée (Gr C) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Égypte (21 juin - 19 juillet), a appris l’APS, mardi, auprès de la délégation algérienne.

Considérée comme l’une des affiches du premier tour de la compétition, le match Algérie - Sénégal a non seulement attiré les fans des deux camps, mais également des milliers de supporters d'autres pays, notamment d'Egypte. Plus de la moitié des supporters algériens se retrouvent sans tickets, à 24 heures de la rencontre.

En effet, sur les 8.000 billets, représentant le quota de l’Algérie dans cette CAN-2019, 2000 fans seulement ont réussi à se procurer le fameux sésame pour suivre le match, devant l’énorme demande enregistrée pour ce choc. La fédération algérienne (FAF) a acquis 850 billets supplémentaires qui seront distribués aux supporters. Pour cette 32e édition de la CAN, de nombreux supporters algériens n’ont pas pu avoir leur FAN ID, seule alternative pour pouvoir acheter les billets via la plateforme Tazkarti.com.

Dans ce sens, la FAF a lancé un appel, lundi soir, via sa page officielle Facebook, aux supporters pour s’inscrire et obtenir leur FAN ID. Pour le match face au Kenya, l’intervention du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a pu permettre, à titre exceptionnel, à ceux qui n’ont pas eu leur FAN ID d’assister au premier succès des Verts (2-0). Aucun Egyptien n’a le droit de vendre ou de commercialiser les tickets de la CAN-2019 en dehors de la voie réglementaire, au risque d’être tout simplement condamné par la justice.