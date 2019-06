Dans la lucarne : La combine consacrée

Le football mondial s’est-il habitué, malgré lui, à la « triche » et autres combines. C’est vrai qu’on entend d’année en année l’existence de cas de matches « truqués », mais personne ne bouge le petit doigt. C’est ce qui décourage ceux qui veulent agir et tenter de faire quelque chose contre ce phénomène qui a tendance à se généraliser pour devenir une véritable « plaie » qui risque de « gangréner » tout le football mondial au niveau des cinq continents. Ce phénomène reste

« sournois » et trompe ceux qui ont, soi-disant, la responsabilité de lui faire « front ». C’est vrai que toutes les tentatives qu’on voit à travers le monde se sont avérées sans aucune véracité, voire résultat. En effet, les mêmes cas sont reproduits lors des différentes compétitions qui se déroulent partout. Ceux qui ont en main les « jeux et paris » font, malheureusement, la « pluie et le beau temps ». Ils ont pris des proportions qui les rendent presque « intouchables ». Ceci dit, dans notre championnat national, on ne se cache pas pour dénoncer des cas où la combine règne en maître au vu et au su de tous. Ces cas de « triche » sont devenus monnaie courante. Ceci, cependant, ne se passe pas uniquement chez nous ou dans les championnats maghrébins. C'est-à-dire qu’on emploie toujours le vocable de pays sous-développés. Certes, aujourd’hui, on préfère avancer l’expression de « pays émergeants ». Au fond, c’est du pareil au même. Cette fois-ci, néanmoins, la triche a eu lieu dans un pays européen et plus précisément, l’Italie. Ce n’est pas ce dernier pays qui est derrière ces «arrangements» antisportifs, mais il s’agit de deux autres pays qui sont la France et la Roumanie. Lors de leur dernière confrontation dans « l’Euro des espoirs », les deux pays sus-cités, avaient besoin d’un point pour passer et se qualifier pour le prochain tour qui est les demi-finales, un stade très important pour les deux formations. Le stade, ce jour-là, était « plein comme un oeuf ». Plus de 12.000 roumains avaient envahi les gradins du fait qu’ils savent qu’ils possèdent une grande équipe capable de « damer le pion » à n’importe qui. Sur le terrain, les observateurs ont été déçus d’abord par le comportement de l’arbitre bulgare qui sifflait les « tombées » des joueurs français. Il avait même fermé les yeux sur un penalty en faveur des roumains. Ces derniers pratiquaient un football chatoyant et lêché auquel il ne restait que les buts. Certaines actions nettes de marquer sont ratées presque exprès. C’est ce qui avait fait dire à tout le monde que quelque chose n’allait pas dans le bon sens. L’équipe roumaine avait été clémente avec les français en, ne voulant pas les battre du fait qu’un match nul arrangeait les deux équipes garantissant même la première place aux « jaunes ». Tout le monde avait vu le dernier quart d’heure, puisqu’il n’y avait pas de matches. On se contentait de la «passe à dix » et les roumains n’entreprenaient aucune offensive pouvant faire mal aux français. C’est ce qui avait fait dire au journaliste français qui couvrait ladite rencontre que les « roumains ont été cléments avec nous. Il ne faut pas oublier qu’ils parlent tous le français et qu’ils ont applaudi la ‘’ marseillaise’’ ». Tout est clair comme l’eau de roche. Personne, cependant, ne pense agir ou faire quelque chose !

Hamid Gharbi