Ce jeudi à 18h00 Algérie - Sénégal : important, mais pas décisif

C'est le premier choc de cette 26e édition de la coupe d'Afrique des nations, qui se déroule en Égypte jusqu'au 19 juillet prochain. L'équipe nationale algérienne, victorieuse du Kenya (2-0), sera confrontée à son homologue sénégalaise, tombeuse de la Tanzanie (2-0). Un véritable test pour les deux formations, aux potentiels individuels confirmés, capables du meilleur comme du pire.

Deux sélections qui renferment des joueurs de niveau mondial, mais qui sont toujours en quête de confirmation et de succès à l'échelle continentale. En phase de consolidation, après une longue traversée du désert qui aura duré plus de quatre ans, les Verts ambitionnent d'accrocher une seconde étoile après celle acquise at home en 1990. Le travail accompli, en peu de temps, par Belmadi et son staff technique commence à apporter ses fruits. Les prémices d'un regain de confiance et d'une réelle volonté de vaincre étaient palpables lors de la première sortie des camarades de Feghouli. De leur côté, les Lions de la Teranga, malgré la stabilité au niveau du staff technique, une participation au dernier mondial et la présence de stars du football international au sein de l'effectif, peinent à s'affirmer sur le plan continental. Au Sénégal, on s'impatiente. On veut ce premier trophée africain et rien d'autre. Aliou Cissé, souvent critiqué pour ses schémas jugés trop prudents, est sous pression au Caire. Face à un adversaire qui ne lui réussi pas vraiment, le Sénégal abordera cette rencontre avec beaucoup de prudence et la peur de mal faire surtout. Evoluant dans une configuration tactique ultra offensive face à la Tanzanie (4-3-3), avec un bloc équipe relativement médian, les Sénégalais vont certainement revoir leur copie face à l'EN. Cissé pourrait opter pour un schéma de prudence (4-4-2 en losange), comme il l'a souvent fait face aux grosses écuries continentales et favoriser le jeu de contre plutôt.

Côté algérien, on a très envie de bouffer du lion pour maintenir le cap et surtout continuer à engranger de la confiance. Néanmoins, Belmadi, qui a choisit d'évoluer avec un schéma offensif face au Kenya (4-3-3 avec une sentinelle devant la défense), va probablement revenir à une configuration moins risquée. Selon les derniers échos, l'Algérie vas certainement aborder cette rencontre importante avec deux milieux récupérateurs pour avoir le contrôle du match. Pour ce qui est du schéma, Belmadi va revenir à un 4-5-1 échelonné en 4-2-3-1 pour assurer une présence au milieu du terrain et bloquer les couloirs. Au cours du match en fonction de l'évolution du score, le staff technique a aussi envisagé un schéma un peu plus offensif (4-4-2), avec l'association du duo Bounedjah-Delort en attaque.

Par ailleurs, cette rencontre sera aussi le théâtre d'un duel prolongé du championnat anglais, entre l'attaquant de Manchester City, Riad Mahrez et la star de Liverpool FC, Sadio Mané. «Je pense que ce sera un très beau match contre cette sélection du Sénégal, avant tout, et bien évidement Sadio Mané que je connais bien aussi. On va essayer de faire le travail inchallah. Nous allons tout donner pour gagner. Ça sera un match différent du premier», a indiqué, pour sa part, le joueur de Manchester City, avec un clin d'œil particulier aux nombreux fans des verts au Caire «On est la première nation étrangère qui a eu ce nombre de supporters durant un match de la CAN, on espère qu’ils viendront encore plus nombreux. notre fierté c’est de leur donner la joie et qu’ils continuent de nous supporter.» Pour sa part, la star des Lions de la Teranga redoute un peu cette équipe algérienne. «Pour ce qui est du match face à l'Algérie, on va bien le préparer, on sait que cela ne sera pas facile mais tout est possible avec le Sénégal. on va faire tout notre possible pour gagner ce match. J’ai regardé la première mi-temps du match contre le Kenya, c’est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Cela sera un bon match», a déclaré l'attaquant vedette de Liverpool FC, déjà sous pression, qui en profite pour répondre aux critiques de certains anciens internationaux, à l'image d'Al Hadji Diouf ; «Le poids c’est toute l’équipe qui le prend et comme je l’ai toujours dit, je ne suis pas le seul joueur. Nous sommes des sénégalais, on est tous attendus, je pense que c’est plutôt un avantage pour moi et pour l’équipe.» Le vainqueur de cette rencontre tout à fait indécise sera qualifié pour le

prochain tour.

La sélection algérienne de football sera habillée en vert, lors de la deuxième journée de la phase de poules, au moment où son adversaire, le Sénégal, sera vêtu en blanc, suivant les décisions prises lors de la réunion technique d’hier. Une première pour la troupe de Djamel Belmadi qui, lors du match précédent (victoire 2-0 contre le Kenya), avait arboré un équipement tout en blanc, alors que le Sénégal est quasi abonné à cette couleur, car l’ayant arborée pratiquement à chacun de ses précédents matchs. Les Fennecs et les Lions de la Téranga sont ex aequo à la première place du groupe «C», avec trois points et une différence de +2 chacun. Autant dire que le chaud duel qui les opposera ce soir (18h) au stade du 30-Juin sera décisif dans l’établissement de la hiérarchie finale. Ce sera la troisième confrontation de rang entre ces deux nations en phase finale de Coupe d’Afrique.

La première, en 2015, avait tourné à l’avantage des Algériens (2-0), alors que la deuxième, en 2017, s’était soldée par un nul (2-2).