Conseil ministériel arabe de l’eau : M. Hammam au Caire

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam prendra part, aujourd’hui au Caire, aux travaux de la 11e session du Conseil ministériel arabe de l’eau lors desquels il passera en revue l’expérience algérienne dans ce domaine, a indiqué hier un communiqué du ministère. A noter que les travaux de la réunion du Bureau exécutif du Conseil ont débuté hier au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe afin d’examiner la stratégie arabe de sécurité hydrique. Les participants à cette réunion ont examiné nombre de thématiques, en tête desquelles la stratégie arabe de sécurité hydrique qui sera soulevée aujourd’hui à la réunion du Conseil ministériel arabe de l’eau. La réunion a porté également sur l’initiative de mise en réseau régionale entre les secteurs de l’Energie, de l’Eau et de l’Alimentation des pays arabes, outre la clause relative aux pratiques exercées par l’entité sioniste concernant le pillage des eaux arabes dans le Golan syrien occupé, le sud du Liban et des territoires palestiniens occupés, et la clause de développement du secteur de l’Eau en Palestine.