Tourisme et développement durable : M. Benmessaoud souligne au Zimbabwe les avancées de l’Algérie

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a mis en avant, mardi dernier au Zimbabwe, les avancées enregistrées par l’Algérie en matière de tourisme, de développement durable et de protection de l’écosystème. Intervenant à la 2e journée des travaux du sommet économique de l’Union africaine et de l’Organisation des Nations unies pour l’économie de la faune, M. Benmessaoud a indiqué que l’Algérie «dispose d’énormes potentialités dans le domaine de la faune, et ce grâce à son climat et son écosystème varié», soulignant que les autorités «ont procédé à la mise en œuvre d’une politique fondée sur une législation spécifique et un programme d’action qui garantit sa préservation et son développement, en impliquant l’ensemble des acteurs.

Le ministre a expliqué, dans ce sens, que l’Algérie avait mis en place la stratégie et le plan d’action nationaux de la biodiversité (2016-2030), ayant pour thème «La biodiversité pour le développement socio-économique durable et l’adaptation aux changements climatiques», soulignant que cette stratégie visait à «promouvoir les ambitions socio-économiques et environnementales». L’Algérie a mis en place le plan national pour le développement touristique (horizon 2030) qui «définit la politique de l’Etat visant à créer une destination touristique de choix dans le cadre du principe de durabilité pour la préservation de l’environnement et des grands équilibres de l’écosystème, ainsi que la valorisation par l’Etat des fondements culturels, patrimoniaux et environnementaux au profit des touristes», a-t-il estimé.

Outre les rencontres tenues avec nombre de ministres participants, M. Benmessaoud a rencontré, en marge des travaux de ce sommet, la ministre de l’Environnement, du Tourisme et de l’Industrie hôtelière du Zimbabwe, avec laquelle il a évoqué «le renforcement des relations de coopération entre les deux pays».