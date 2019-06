Prise en charge des personnes âgées : bientôt La contribution du privé

Dans l’objectif de renforcer et optimiser la prise en charge des personnes âgées, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, vient d’annoncer que le cahier des charges, relatif à l’ouverture prochaine d’établissements privés destinés à l’accueil des personnes âgées, est en cours d’élaboration.

Ces maisons de repos, qui sont également destinées aux personnes se trouvant dans une situation vulnérable et celles aux besoins spécifiques, devraient fonctionner en deux modes (‘‘Jour’’ et Pension complète).

Clair, net et précis, le cahier des charges y afférent définit, en fait, toutes les modalités et conditions de création d’une maison de retraite par le secteur privé. Ainsi, les personnes intéressées par l’exercice de cette activité doivent, notamment, savoir que, selon les dispositions du même document, l'institution légale ou le représentant de la personne morale est appelé à «soumettre un fichier administratif et technique, joint au cahier des charges».

Pour ce qui est des personnes physiques, celles-ci doivent, en plus, justifier d'un acte de naissance du demandeur. Notons, ici, que toutes les mesures sont prises et mentionnées dans le cahier des charges pour assurer un cadre de vie optimal aux pensionnaires, tout en veillant à leur santé et leur sécurité en ces lieux.

Le cahier des charges fixe, par ailleurs, la capacité d’accueil maximale des visiteurs et pensionnaires qui est, quant à elle, plafonnée à cinquante personnes par centre, et à cent places, dans le cas où la maison de retraite utilise les deux modes, de ‘‘jour’’ et de pensionnat. Après le dépôt de tous les documents exigés, l’examen du dossier ne devrait pas tarder, étant donné que cette étape durera, en tout et pour tout, moins d’un mois, vingt jours plus précisément. Aussi et dans le cas où l’avis favorable est obtenu, le concerné –qui doit être nécessairement diplômé de l’enseignement supérieur et doté d’une expérience dans le domaine de cinq années au moins– doit impérativement déclarer ses revenus annuels et afficher la liste des services fournis ainsi que celle inhérente aux tarifs appliqués pour la prise en charge des résidents.

Il est aussi demandé au gérant des lieux de faciliter les opérations de contrôle effectuées par les agents de la Direction de l’action sociale (DAS).

L’Algérie, qui est attachée à tous ses engagements internationaux visant la protection et la consécration des droits de l'homme et des principes onusiens relatifs aux personnes âgées, a œuvré, faut-il le rappeler, à l'adaptation de la législation nationale à ses engagements, notamment la loi relative à la protection des personnes âgées et les décrets exécutifs destinés à cette catégorie de la société, et c’est dans ce sillage que s’inscrit le décret exécutif relatif à la création de ces centres d’accueil.

Cela étant dit, des efforts sont, d’autre part, consentis aux fins d’assurer une réintégration sociale et familiale à ces personnes, dans la mesure du possible, et si les conditions nécessaires sont toutes réunies, cela s’entend. Pas plus tard que le 1er juin passé, la ministre de la Solidarité nationale avait mis en relief, dans ce contexte, que « les efforts des bureaux de médiation sociale et familiale ainsi que les mesures de réintégration sociale et familiale ont donné leurs fruits ces dernières années, avec 110 personnes âgées parmi les pensionnaires des centres réintégrées dans leur milieu familial durant le 1er trimestre 2019 ».

Mme Ghania Eddalia avait alors expliqué que 47 cas avaient été réintégrés dans leur milieu familial et 63 autres dans des familles d'accueil ; « des chiffres auxquels s'ajoutent 942 cas réintégrés depuis 2017, année de lancement de cette mesure », a-t-elle précisé.

La ministre a mis en exergue, dans ce cadre, la disposition pleine et entière de son département à prêter assistance aux descendants prenant en charge leurs parents, notamment ceux en situation sanitaire fragile ou totalement dépendants, et ce, dans le cadre d'un programme national ayant pour objectif de protéger la famille algérienne et préserver, par là, ses liens et son tissu social.

Soraya Guemmouri