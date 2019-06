Grand prix d’architecture étudiant : Encourager les jeunes talents

Le binôme Yazid Aït Aider et Mohamed Cherif Babouri, deux étudiants de l’École polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger (EPAU), ont décroché le ‘«Grand prix d’Architecture Étudiant LafargeHolcim 2019», et ce pour leur projet «Empreinte de la vague».

Organisé en partenariat avec quatre établissements d’excellence et l’Agence nationale du développement du tourisme (ANDT), ce concours, placé dans sa 4e édition sous le thème ‘‘Repenser le tourisme balnéaire’’, a été marqué par la participation de pas moins de 420 étudiants issus de quatre établissements d’excellence, partenaires de ce grand prix.

Il s’agit de l’Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger (EPAU), du Département d’architecture de la faculté d’Alger (DAA), l’Institut d’architecture et d’urbanisme de Blida (IAUB) et du Département d’architecture et d’urbanisme de Tizi-Ouzou (UMMTO).

Le ‘‘Grand prix d’Architecture Etudiant LafargeHolcim 2019’’ traduit la « volonté » et « l’engagement » de cette entreprise à

« contribuer » au développement de la filière BTPH, à travers des actions de formation, de sensibilisation et de support, comme l’a souligné le PDG du « leader » mondial des matériaux de construction, lors de la cérémonie de remise des prix, organisée dans la soirée de mardi au Centre international des conférences (CIC) à Club des Pins, Alger. « Cette compétition a, également, pour objectifs d’inciter les étudiants en architecture à s’impliquer dans la conception de projets concrets dans un environnement concurrentiel, propice à l’émulation entre les concurrents, afin d’encourager l’émergence de jeunes talents qui doivent démontrer les avantages apportés par les différentes solutions constructives, de la pertinence de leurs choix et de leur adéquation aux formes architecturales proposées », a expliqué Toufik Tabbara, qui n’a pas manqué cette occasion pour saluer le rôle du ministère de l’Habitat et des établissements partenaires dans la tenue de ce « grand » événement.

Outre la qualité architecturale et l’utilisation de matériaux de construction performants, il faut dire que les projets ont été notamment évalués sur la réduction de leur empreinte environnementale et la capacité du jeune promoteur à défendre son projet en situation de compétition.

Pour revenir au binôme lauréats du 1er prix, dont le montant s’élève à 450.000 DA, leur projet est une station balnéaire conçue selon les règles internationales des complexes touristiques et répondant aux exigences de durabilité, de qualité environnementale contemporaine ainsi qu’aux règles de la dynamique et de la fluidité. Elle offre une diversité d’activités ainsi qu’un confort exceptionnel avec une grande rentabilité économique. « Nous avons imaginé une grande vague qui inondera notre terrain d’intervention. Ce n’est pas notre premier concours. Nous avons fait connaissance à l’EPAU et nous sommes très contents et heureux de voir nos efforts récompensés par ce grand prix », ont déclaré Yazid Ait Aider et Mohamed Cherif Babouri pour exprimer leur fierté, assurant que cette reconnaissance va les pousser à continuer à innover et à poursuivre leur quête du savoir.

A noter, par ailleurs, que le deuxième prix de la compétition a été décerné à Abderahmane Sahi, étudiant en 5e année à l’EPAU, pour son projet ‘‘Complexe touristique Colonel Abbes’’ quand le 3e lauréat n’est autre que Mouloud Zerdani, étudiant en 4e année à l’EPAU, également pour son projet ‘‘The Hippocampe Complex’’. L’idée de base de ce travail est de créer une petite ‘‘médina’’ à l’intérieur du complexe avec un langage architectural typiquement algérien et méditerranéen inspiré, entre autres, de la Casbah d’Alger.

Il convient de rappeler qu’outre le domaine de l’architecture, le groupe ‘‘LafargeHolcim’’ accorde une importance particulière aux thématiques de la sécurité routière et la santé.

Sami Kaidi