Une solution constitutionnelle à la crise : L’engagement de l’Institution militaire, salué

«La solution constitutionnelle est la seule issue à la crise politique actuelle en Algérie», ont affirmé hier des participants à une conférence organisée à l'université de Chlef.

«La solution à la crise politique actuelle doit être constitutionnelle», ont soutenu nombre d’intervenants à cette conférence intitulée «Les solutions non constitutionnelles à la crise politique entre illusion et déficience» et organisée à l’initiative d’enseignants et d'étudiants de l’université Hassiba-Ben-Bouali de Chlef. Cette vision est notamment défendue par le militant politique Mohamed Boukhetta qui a estimé que «l’engagement de l’Institution militaire à une solution constitutionnelle est le meilleur garant du respect de la Constitution», tout en appelant à des «solutions sérieuses (dans le cadre de la Constitution, ndlr), devant aboutir à des élections libres et honnêtes». Il a également plaidé pour une autorité d’organisation et de surveillance d'élections «indépendantes» pour la garantie de l’honnêteté de ce scrutin.

Des intervenants, à l’image du colonel à la retraite Abdelhamid Larbi-Cherif, ont estimé que «l’institution militaire est la seule qui a su préserver son statut, tout en défendant le Hirak et la volonté populaires». Le colonel, qui a animé une communication intitulée «l’accompagnement de l’Institution militaire et son alignement avec le peuple», a souligné le rôle dévolu à l’ANP, à ce jour, «dans le soutien des revendications du Hirak». Quant à l’historien Mohamed Lamine Belgheith, il a abordé, dans sa communication, nombre d’expériences de transition démocratiques réussies, de par le monde, pouvant constituer un modèle pour l’Algérie.

Les participants à cette conférence se sont tous accordés sur le fait que «toute solution à la crise en dehors de la Constitution est +illusoire+», et «ne servira que certaines parties et lobbys», ont-ils estimé, avant de plaider pour des «initiatives constitutionnelles garantes d’élection présidentielle propre et respectueuse de la volonté populaire».