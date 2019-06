TIZI OUZOU : Marches des robes noires et des communards

En dépit d’une chaleur caniculaire, les avocats de Tizi-Ouzou ont marché hier dans la ville des Genêts pour exiger la libération des jeunes détenus pour avoir brandi l’étendard de la culture et identité amazighes lors des manifestations du 18e vendredi de la dynamique populaire du 22 février.

Pour les robes noires de Tizi-Ouzou, le placement de ces jeunes sous mandat de dépôt ne repose sur aucune base juridique et constitue une «violation d’un droit garanti par la première loi du pays qui a consacré tamazight comme langue nationale et officielle». Lors de cette manifestation initiée par l’ordre local des avocats, les marcheurs ont scandé des slogans en faveur de la libération «immédiate et sans condition» de ces jeunes incarcérés pour avoir exprimé leur appartenance à cette culture nationale millénaire du reste reconnue par la Constitution du pays comme un des éléments importants de notre identité nationale.

Ils ont également réitéré les principales revendications du mouvement populaire pour le changement radical du système politique dans notre pays, notamment le départ du système et de toutes ses figures, l’établissement d’un Etat de droit, une justice indépendante…

Les robes noires ont brandi des pancartes et banderoles sur lesquelles étaient transcrits les principaux mots d’ordres de cette contestation citoyenne pour le changement. L’étendard de la culture et l’identité amazighes était déployé au côté de l’emblème national par les avocats, a-t-on constaté. De leur côté, les communards venus de différentes communes de la wilaya à l’appel de leur syndicat le SNAPAP, ont aussi manifesté le même jour depuis le stade du 1er-Novembre jusqu’à la place de l’Olivier de la ville de Tizi-Ouzou pour réitérer leur exigence de départ du système et de tous ses tenants.

Bel. Adrar