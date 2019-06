Ali Mebroukine, professeur en droit pénal des affaires : « Sauvegarder les entreprises en difficulté »

«Le code pénal algérien doit être amendé et complété, parce que les dispositifs de sauvetage des entreprises en difficulté, notamment ceux relatifs au sauvetage de l’emploi, sont surtout destinés à des entreprises publiques.» Tel est le constat fait, hier, par le professeur Ali Mebroukine, spécialiste en droit pénal des affaires.

Intervenant sur les ondes de la Chaîne 3 de la radio nationale, au sujet de la solvabilité des entreprises dont les patrons ont été incarcérés dernièrement pour malversations, détournement de fonds ou corruption, le professeur Mebroukine a fait savoir que «la question à poser est celle de savoir s’il existe, au niveau de ces entreprises, des gestionnaires qui ne sont (ou pas) concernés par ces actions pénales de leurs patrons, pour savoir s’ils peuvent continuer l’activité de ces entreprises», ceci dans le cas où, selon lui, «ce n’est pas l’ensemble du management de ces entreprises qui est responsable des malversations commises et auquel cas, l’entreprise ne peut être gérée que par une personne qui est extérieure à cette entité».

L’hôte de la Radio a rappelé des orientations données récemment par le Premier ministre, en ce sens qu’il est impératif de trouver les voies et moyens de sauver concrètement les entreprises en difficulté et préserver les postes d’emploi.

«Le gouvernement a pris des décisions importantes dont l’objectif est — idem pour tous les pouvoirs publics du monde dont ceux des pays en économie de marché — de sauver l’emploi. Or, les seuls mécanismes existant dans la loi concernent soit la mauvaise gestion de l’entreprise, sans qu’il y ait malversations ou infractions commises, soit du fait que des entreprises dont le carnet de commande est en voie d’évaporation et ne peuvent plus recouvrer leurs créances, et là elles sont réellement en difficultés», a-t-il expliqué.

Il ajoute à ce propos que «celles-ci vont s’adresser à la justice, à la demande de l’entreprise, pour bénéficier de tous les avantages du règlement judiciaire, soit de la part de tous les créanciers (qui ont prêté de l’argent à cette entreprise) et qui s’inquiètent de son devenir.

«La justice, pour sa part, va désigner un juge-commissaire qui, à son tour, va désigner un gestionnaire pour gérer provisoirement cette entreprise», a-t-il encore expliqué, et de poursuivre : «comme pour tout site productif, il faut alors soit proposer l’entreprise (viable) à des repreneurs, soit l’Etat peut mettre le paquet pour nationaliser, mais temporairement, en attendant de trouver un repreneur, citons dans ce contexte le cas de Tonic Emballage qui a été rachetée par l’Etat».

Le Pr. Mebroukine ne manquera pas de souligner qu’on n’est pas dans le code du commerce mais plutôt dans le cadre de responsables qui ont commis des délits, abus de biens sociaux, fausses déclarations, faux et usage de faux, escroquerie, etc.



Comment gérer les entreprises dont les propriétaires sont incarcérés ?



«Depuis 2004, rappelle le juriste, on a introduit dans le code pénal, la responsabilité pénale des entreprises en stipulant que si le juge estime que tous les gestionnaires d’une entreprise en défaut de paiement par rapport au Trésor public, à ses clients ou à ses créanciers, alors tous les responsables incriminés sont passibles de sanctions requises et éventuellement de la fermeture de l’entreprise, voire sa disparition.

Le professeur Mebroukine s’est montré rassurant en estimant que dans la majorité des cas de figure qui défrayent la chronique aujourd’hui, seules les personnes en détention sont les uniques responsables des délits commis à l’ignorance des autres gestionnaires de leurs entreprises respectives. Toutefois, celui-ci s’est posé la question, de savoir où était le commissaire aux comptes au moment de ces infractions ?

Pour rappel, dans le commerce, quand les signaux ne sont plus au vert, le commissaire aux comptes intervient systématiquement pour alerter de défaillance dans la gestion et par ricochet, remettre les pendules à l’heure.

«Ces entreprises ne sont pas en difficulté», explique encore le Pr. Mebroukine ajoutant que ces sociétés étaient plutôt des entreprises qui avaient d’importants carnets de commande, voire prospères, d’un certain point de vue, soulignant que «les crédits alloués ont été certes consentis illégalement, en violation de certaines règles prudentielles édictées par la Banque d’Algérie», et de supposer aussi que «parfois il s’agit de remboursements qui n’ont pas eu lieu ou parfois, on n’a pas fait les contrôles qu’il fallait».

Ceci étant su, le juriste estime qu’il est dans l’intérêt du gouvernement de mettre en œuvre une législation spéciale qui prévoit le sauvetage des entreprises, ce qui en même temps, équivaut au sauvetage de l’emploi.

«La gestion revient à la faveur de ces textes de loi, de facto à un administrateur désigné, assisté en cela par un ou plusieurs créanciers de l’entreprise», indique-t-il, précisant que cela est prévu par la loi en vigueur.

A la question de savoir si l’on pouvait récupérer les actifs à l’étranger des hommes d’affaires incarcérés, le professeur Mebroukine a répondu que «ces actifs sont récupérables puisque l’Algérie a adopté toutes les règles internationales et donc ce sont des procédures que l’Algérie peut mener à l’étranger».

«C’est une affaire de biens mal acquis qui est posée dans tous les pays où les oligarques ont déposé des biens. Effectivement il y a des pays qui coopèrent et d’autres qui refusent de coopérer parce qu’ils tiennent beaucoup à leur secret bancaire, comme c’est le cas pour la Suisse, qui n’est certes plus un paradis fiscal, mais qui pratique le secret bancaire», a enfin rappelé l’expert.

Salima Ettouahria