Ecole des sous-officiers de Sidi Bel-Abbès : Accompagnement des mutations de la société

La Gendarmerie nationale est guidée, dans l'exercice de ses missions, par les notions d’État de droit et des droits de l’homme, la protection des biens et des personnes, et la préservation du caractère républicain de l'institution. Et une grande mutation est observée dans le fonctionnement et la gestion de ce corps fortement illustrée par ces expositions présentées dans le cadre des portes ouvertes sur une de ses structures de formation, à savoir l’École des sous-officiers.

De nouveaux outils pédagogiques, des filières informatique et linguistique, notamment l’anglais, des équipements modernes d’investigation et de lutte contre la criminalité : l’échantillon soumis à l’appréciation des visiteurs ne laisse nullement indifférent pour situer la modernisation et la professionnalisation de cette institution, dont la promotion et le développement reposent sur la qualité de l’enseignement dispensé et l’approfondissement de la formation. Le volet de la communication n’est pas non plus négligé pour marquer l’ouverture sur la société et accompagner son évolution.

«Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’un programme d’action du commandement de la Gendarmerie nationale à l’effet de se rapprocher des populations. Elle permet de donner un aperçu sur les missions dévolues à ce corps et de s’imprégner de leur rôle dans la préservation des biens et des personnes», a déclaré le représentant de l'école, qui devait s’étaler également sur l’historique de l’établissement et son apport dans la formation des générations et l’encadrement des structures de base. Un établissement qui, par sa position géographique, au cœur de la ville, est devenu presque un mobilier urbain, pour favoriser la proximité.L’opportunité fut offerte pour que le groupement de gendarmerie fasse un bilan sur les activités du premier semestre et se focaliser, notamment sur son action de prévention et de sensibilisation menée au quotidien. Un engouement sans précédent a été manifesté pour ces portes ouvertes qui renforcent le lien avec le citoyen et lui permettent de se familiariser avec ses mécanismes de fonctionnement pour s’identifier à son existence, mesurer l’effort d’investissement et rendre hommage à ses éléments issus du peuple.

A. Bellaha