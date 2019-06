MDN : Une cache d’armes détruite

Une cache d'armes et de munitions contenant, notamment 2 mitrailleuses lourdes, 20 obus de mortiers et 2 bases lance-roquettes, a été découverte suite à une patrouille de fouille et de ratissage menée par un détachement de l'Armée national populaire (ANP), hier près des frontières à Tamanrasset, indique le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, suite à une patrouille de fouille et de ratissage menée près des frontières à Tamanrasset (6e Région militaire), une cache d'armes et de munitions contenant 2 mitrailleuses lourdes de 12,7 mm, 20 obus de mortiers de calibre 82 mm, 2 bases lance-roquettes 107 mm et 2 supports de confection artisanale», précise la même source. Par ailleurs, 2 bombes de confection artisanale ont été détruites, mardi dans la wilaya d’Aïn Defla, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier le MDN. En outre, des garde-frontières «ont saisi, suite à une patrouille menée près de la bande frontalière à Tlemcen (2e RM), 198 kilogrammes de kif traité», tandis que des garde-côtes «ont saisi, à El-Ghazaouet, une autre quantité de la même substance s’élevant à 31,95 kilogrammes».