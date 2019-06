Gendarmerie nationale : Hautes compétences

Des journées portes ouvertes sur le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) ont été inaugurées, hier au palais des Expositions aux Pins-Maritimes, à Alger. Dans une allocution d'ouverture de cette manifestation de deux jours, en présence des différents corps de sécurité, des autorités locales et des associations de la société civile, le chef du Groupement territorial de la GN, le colonel Boukhalda Abdelkader, a mis en avant les pas considérables franchis par ce corps, «qui poursuit résolument son parcours inscrivant à son actif plusieurs réalisation». À ce propos, M. Boukhalda a indiqué que la GN, «forte aujourd'hui de ses hautes compétences et de son capital inestimable d'expérience et d'expertise (...) est en mesure de faire face aux défis qui se posent à elle à tous les niveaux, notamment avec le développement de la criminalité et la propagation du crime organisé, dont la sphère ne cesse de s'élargir menaçant la sécurité et la stabilité du citoyen». «Cette institution militaire a connu un développement accéléré, grâce aux nouveaux systèmes et outils dont elle a été dotée, et a pu assumer, donc, de nobles missions, à leur tête la protection des personnes et des biens», a-t-il soutenu. La GN est «une force publique» chargée de préserver l'ordre et la sécurité publics, tout en assumant des missions de police administrative, judiciaire et militaire, a expliqué M. Boukhalda, affirmant que ces portes ouvertes permettraient aux différentes catégories de la société de s'imprégner et de prendre connaissance directement des capacités et des missions de ce corps. Outre l'hommage rendu à la famille du défunt gendarme Nacereddine Sebihi, assassiné dernièrement, des cadeaux symboliques ont été offerts aux personnes aux besoins spécifiques, ainsi qu'aux retraités. Le chef du Groupement territorial de la GN a également saisi cette occasion pour donner le coup d'envoi de ces portes, visiter différents stands (police technique et scientifique, simulation d'une scène de crime, brigade de protection des mineurs et la police judiciaire), et assister à une exhibition exécutée par des éléments de la GN.