DGSN : Se rapprocher du citoyen

Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, a mis en avant, hier, l’impératif de contribuer au rapprochement de l’administration du citoyen à même de faciliter le service public qui incombe à la police. «Le bon accueil est l’un des points forts de l’action de proximité, mais aussi pour l’image de l’Algérie à l’étranger en réservant un bon traitement aux étrangers», a indiqué M. Bouhadba qui supervisait une rencontre nationale d’orientation à l’Ecole supérieure de Police «Ali Tounsi» à Châteauneuf (Alger), à laquelle ont assisté des directeurs centraux, des cadres et des chefs de service relevant des sûretés de wilaya, chargés de la police générale et de la réglementation. A ce propos, le DGSN a appelé à «jeter davantage de ponts de coordination et de coopération entre les différents secteurs ministériels et administratifs en vue de faciliter la vie au citoyen dans le cadre d’une complémentarité institutionnelle, à même d’assurer un service public de qualité». «Les services de la police générale et de la réglementation «sont partie intégrante de l’administration générale de l’Etat chargée de l’application des lois et des réglementations relatives au déroulement de la vie quotidienne dans plusieurs domaines dont les métiers et les professions nécessitant des autorisations et des procédures complémentaires ou encore ceux relatifs à la préservation de la santé publique ainsi que le respect de ses conditions».