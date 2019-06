Notre Forum rend hommage à Mohamed Boudia : le plus Palestinien des Algériens

Le 28 juin 1973 à 10h45, Mohamed Boudia, moudjahid, homme de culture et militant de la cause palestinienne, est assassiné dans un attentat à la voiture piégée en plein centre de Paris. 46 ans après, le Forum de la Mémoire, organisé conjointement par le journal El Moudjahid et l’association Machaâl Echahid, lui rend hommage.

En présence de son fils Mourad, de l’ambassadeur de Palestine, de compagnons de lutte, d’intellectuels… la conférence a permis de rappeler l’itinéraire et le parcours de l’homme, mais surtout son engagement pour la cause palestinienne. «C’est un grand honneur d’être présent pour évoquer Mohamed Boudia qui a eu des liens étroits avec la cause palestinienne, car des convictions animaient ce grand homme qui rêvait de voir la Palestine libre», dit, d’emblée, l’ambassadeur de Palestine, M. Louaï Aïssa.

En effet, comme il l’a rappelé, «ce grand militant de la cause algérienne a décidé, une fois l’indépendance recouvrée, de se consacrer entièrement à la cause palestinienne».

«Mohamed Boudia agissait en France, mais également sur l’ensemble de la scène européenne, dans le cadre des stratégies et du plan de travail de la lutte palestinienne», a-t-il dit. Pour l’ambassadeur de Palestine en Algérie, «le chahid Mohamed Boudia a exprimé, par son engagement, toute la profondeur de la relation stratégique entre les révolutions algérienne et palestinienne. «Il exprime également la position réelle du peuple algérien vis-à-vis de la cause palestinienne.»

Son ami de toujours et compagnon de lutte, M. Hocine Zehouane, est revenu, lui, sur l’itinéraire de ce grand nationaliste et militant engagé dans toutes les causes justes. Il dit que Mohamed Boudia a de tout temps été un infatigable agitateur. De la politique, il allait au théâtre et revenait à la politique. Pour lui, les deux entités étaient intimement liées. Les pièces qu’il avait écrites obéissaient d’ailleurs à un schéma politique précis : la quête de l’indépendance de l’Algérie, mais aussi d’autres pays qui étaient encore sous le joug du colonialisme. M. Zehouane a néanmoins regretté que la mémoire de Mohamed Boudia, l'homme de théâtre qui a milité aussi bien pour la cause de son pays que pour celle du peuple palestinien, ne soit pas réhabilitée en tant que martyr. «Le vœux le plus cher de Mohamed Boudia était de mourir comme Che Guevara, tellement il était engagé dans toutes les causes justes», témoigne son ami.

Pour sa part, l’historien Mohamed Zeghidi revisitera le parcours de cet homme d’action et de réflexion. Il dit que «Mohamed Boudia était un militant, un dramaturge et un journaliste algérien qui a été influencé par le courant nationaliste, avant de s'intéresser au théâtre qui le conduira à rejoindre le Centre régional des arts dramatiques». «En 1954, après le déclenchement de la guerre de Libération nationale, Mohamed Boudia se rend en France où il rejoint la Fédération du Front de libération nationale (FLN). Il participe à plusieurs opérations. En 1956, il est blessé dans l'une d'entre elles. Sa plus célèbre opération reste l'attentat à l'explosif contre un pipeline à Marseille, le 25 août 1958, et qui lui a valu d'être arrêté et condamné à 20 ans de prison.

En1963, il devient directeur du Théâtre national, le premier théâtre créé en Algérie après l'indépendance. Il fonde ensuite les journaux Novembre et Alger ce soir», dit l’historien. «Mohamed Boudia a également milité dans les rangs du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Son lien direct avec la cause palestinienne a été établi à Cuba, lors de sa rencontre avec Wadie Haddad, responsable militaire du FPLP. Suite à cette rencontre, il décide de mettre son expérience acquise pendant la guerre algérienne au service de la cause palestinienne.»

Farida Larbi

---------------------------------

Mourad Boudia : « Mon père, ce héros »

Des moudjahidine et l’ambassadeur de l’autorité palestinienne ont présenté des témoignages sur le défunt Mohamed Boudia, qui a consacré sa vie pour la patrie, en le qualifiant d’intellectuel culturel politique et de martyr de la cause palestinienne.

Dans une déclaration à El Moudjahid, le fils de Mohamed Boudia, Mourad, a tenu à préciser que «les témoignages présentés sont un acquis pour mon père, je cherche à connaître tous les détails du passé révolutionnaire de mon père et de ses compagnons».

Dans le même cadre, le fils de Mohamed Boudia a dit que «malgré la marginalisation de mon père à l’égard de ses positions politiques, moi, je connais sa valeur», indiquant que «la jeunesse algérienne ne connaît pas le parcours révolutionnaire et culturel de Mohamed Boudia, parce que celui-ci été mis de côté, malgré le témoignage de ses compagnons, qui le qualifient de grand homme».

S’agissant de la baptisation de l’École d’arts dramatiques de Bordj El-Kiffan, créée avec Mustapha Kateb (que Dieu ait son âme), une école qui ne porte aucun nom à ce jour, «c’est lui qui a tout fait pour édifier cette infrastructure et l’inaugurer en 1964», indiquant qu’«il y a une année, j’ai entendu un étudiant de cette école remercier le président de la République d’avoir mis cette école à leurs disposition sans citer Mustapha Kateb et Mohamed Boudia, j’ai vraiment déploré cette absence d’hommage»

À la fin de son allocution, Mourad Boudia a précisé son engagement, en disant : «Je continue à parler de la mémoire de mon papa, mais pour autre chose, je ne suis pas doué comme Mohamed Boudia, c’est dur de porter un nom aussi lourd, historiquement parlant.»

S’agissant du mouvement populaire nationaliste et pacifique enclenchée depuis le 22 février dernier, Mourad Boudia a souligné : «J’en fais partie, et je pense que mon père, s’il était vivant, aurait été partie prenante à 100%. C’est une jeunesse qui fait honneur à Mohamed Boudia.»

Hichem Hamza