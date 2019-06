Diversité culturelle : Un atout civilisationnel

Le penseur algérien et membre du Haut Conseil islamique (HCI), Said Bouziri, a affirmé, hier à Oran, que l’investissement dans la richesse et la diversité culturelle est un des éléments pour un décollage civilisationnel d'une nation.

Dr Bouziri a souligné, dans une communication sur l’unité nationale dans le cadre de la conférence consacrée au thème «Le conseil dans le discours religieux», organisée à la mosquée pôle «Abdelhamid-Ibn- Badis», les œuvres des regrettés Dr Abdelmadjid Meziane et Taleb Abderrahmane.

«La diversité culturelle, qui peut constituer un facteur de déclin et de décadence en cas d'un manque d'investissement, peut être un élément de développement si elle est bien exploitée», a-t-il soutenu, appelant à investir dans la richesse de la nation algérienne avec tous les enjeux difficiles à relever nécessitant l’unité des rangs et la solidarité entre toutes les composantes de la société.