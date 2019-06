Droits de la femme : Des progrès notables

«Le bilan est satisfaisant.» C’est en ces termes que la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a qualifié, hier, le programme de coopération élaboré entre les Nations unies et l’Algérie portant sur le renforcement de l’effectivité de l’égalité entre les femmes et les hommes, «Taf’il».

S’exprimant, lors de la cérémonie de clôture de ce programme de coopération, tenue à l’hôtel Sofitel, Mme Ghania Eddalia a tenu à mettre en évidence les progrès réalisés en matière de protection des droits de la femme contre toutes formes de violence et les acquis enregistrés à ce jour dans ce domaine. Mme Eddalia a, à ce propos, indiqué que les dispositions législatives mises en place pour la protection et la promotion de la femme ont contribué, de manière «sensible», à atténuer le phénomène de la violence à l’égard des femmes, toute en relevant le rôle et la position qu’occupe la femme dans la société.

La ministre a évoqué «l'intérêt tout particulier» accordé à la promotion de la femme algérienne qui s’est traduit par la mise en œuvre de politiques qui ont affirmé la consolidation de sa place à tous les niveaux, et ayant permis aux femmes d'accéder aux plus hautes fonctions.

Malgré ces résultats, dit Mme Eddalia, «on continue à enregistrer des dépassements à l’encontre des femmes». Poursuivant ses propos, elle précisera que les textes législatifs algériens sont parmi «les meilleurs» dans le monde arabe, mais que leur application sur le terrain se heurte à certaines difficultés d’ordre social.

Le première responsable du secteur a, dans le sillage, souligné que l'arsenal juridique algérien garantissait les droits et la dignité des femmes, notamment après la modification des lois sur la famille et la nationalité, précisant que le code pénal a «criminalisé» le harcèlement sur les lieux de travail, les lieux publics et les espaces privés, ainsi que la violence économique et psychologique contre les femmes, même de la part de l'époux.

La ministre a, dans ce contexte, souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour lutter contre toute forme de violences ou d'abus exercés sur les femmes.



Concernant l'autonomisation politique des femmes, Mme Eddalia a révélé que l'Algérie fait partie des 50 pays modèles choisis par les Nations unies pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), notamment les objectifs 5 et 6 portant sur l'égalité des sexes, la paix et la justice.

À l’issue de son intervention, la ministre a indiqué que le phénomène de la violence à l'égard des femmes ne doit pas nous faire oublier l’importance de consentir davantage d’efforts pour réduire l’impact nocif de la violence à l’égard des hommes. «Un phénomène, qui, selon ses termes, est en constante augmentation, menaçant, ainsi, la cohésion de la société.»

De son côté, le Coordonnateur Résident du Système des Nations unies en Algérie, M. Eric Overvest, a mis en exergue les avancées réalisées par l’Algérie dans le domaine de la protection et de la promotion de la femme, qu, selon lui, se sont accélérées, ces dernières années, avec l'amendement du code pénal en décembre 2015 renforçant les sanctions en cas de violences basées sur le genre.

Et d’ajouter que «la réforme constitutionnelle de 2016 consacre, notamment le principe de parité dans l'accès au monde du travail et aux postes à responsabilités». Il a tenu à féliciter, à cette occasion, l'ensemble des partenaires du programme «Taf’il», ainsi que l’organisme «ONU Femmes», pour les efforts consentis depuis le lancement de ce partenariat en 2015 et les résultats atteints. Pour sa part, Mme Leila Rhiwi, représentante de «l’ONU Femmes», a souligné que «le principe de promotion de la participation politique des femmes» a été matérialisé en Algérie dans le code électoral depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 12 janvier 2012, par laquelle l'État s'engage à œuvrer «à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les Assemblées élues». Notons que le programme de coopération «Renforcement de l'effectivité de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie», a été lancé en octobre 2015, pour une période de 3 ans, par le gouvernement algérien et «l'ONU Femmes» (l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes), avec le soutien financier du gouvernement de la Belgique. Le programme s'articule autour des trois grands axes, à savoir la promotion de la participation politique des femmes aux Assemblées élues, le renforcement de la lutte/prévention contre la violence à l'égard des femmes et des filles, et la promotion et la diffusion des valeurs de l'égalité, principalement au sein des médias et au sein du mouvement associatif, notamment celui animé par les jeunes.

Kamélia Hadjib