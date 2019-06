Citoyenneté linguistique : Consolider le principe du vivre ensemble

La Bibliothèque nationale d’El-Hamma a abrité, hier, les travaux du séminaire national portant sur la question de «La citoyenneté linguistique en Algérie et son impact sur la consolidation du principe du vivre ensemble». Organisé par le Haut Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), ce séminaire se veut un espace de réflexion sociologique sur la problématique de la diversité linguistique comme dimension constitutive de l’identité nationale et de la citoyenneté.

«Pour cohabiter pacifiquement malgré les différences, il faut commencer par appréhender l’altérité, la comprendre sur plusieurs plans : identité, culture et langue», a déclaré le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), Salah Belaid.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de ce séminaire, M. Belaid a plaidé pour ce qu’il appelle la politique d’«aménagement linguistique», qui consiste, selon lui, à réfléchir sur des propositions académiques qui visent «à désamorcer les pièges de l’exploitation idéologique qui minent la question linguistique en Algérie».

En décrivant les enjeux et les obstacles de la diversité linguistique à l’heure de la mondialisation, et loin de chercher à attiser la haine et la peur entre les différentes communautés linguistiques, le président du CSLA avance qu’«il faut affronter de face, la problématique linguistique, demeurée longtemps sans issue», pour lutter contre l’intolérance, et ouvrir les chemins pour comprendre que «la reconnaissance de la diversité linguistique est synonyme de reconnaissance de la citoyenneté, dans sa dimension culturelle».

«S’engager dans un effort de conscientisation concernant la question de la diversité linguistique» est le devoir de la communauté universitaire, dit M. Belaid, poursuivant que cela doit se faire dans l’objectif de «préserver l’héritage linguistique et culturel, travailler ensemble afin de mieux connaître ce qui fait la richesse de la personnalité algérienne, et souligner par là que la dimension anthropologique de la langue est aussi constituante de l’identité nationale».

Évoquant les principaux axes du séminaire, et les sous-thèmes à débattre, la présidente du comité scientifique du séminaire, Hayat Om Saâd, a préféré évoquer, quant à elle, la problématique de «la refonte de l’identité».

«Reconnaître l’Autre», dans la richesse de son existence, au sein d’une nation multiculturelle et multilinguistique, c’est travailler à aller au-delà du décalage entre les promesses d’une cohabitation pacifique et la résurgence de murs identitaires et des lectures idéologiques du fait linguistique. C’est ainsi que celle-ci a évoqué «l’interdépendance identitaire», comme «pilier solide pour la fondation de la société solidaire».

«L’émancipation ne peut exister que par la référence à l’unité nationale», ajoute la président du comité scientifique, en insistant sur l’importance de la réflexion académique pour «questionner la réalité linguistique dans le fait de repenser «les concepts de métissage» à l’heure de la mondialisation culturelle, dont tous les modèles ressemblant à une machine de formatage et de fabrication de conformismes, où un seul modèle doit prédominer, voire écraser les différences culturelles.

Libérer la question linguistique des contraintes politiciennes



Aussi, force est de reconnaître que depuis toujours, la diversité culturelle existe, mais jusqu’à une époque très récente, elle a été le plus souvent niée, ont admis les participants à ce premier jour des travaux de ce séminaire. Les universitaires attirent l’attention sur la nécessité de dépasser les clivages politiques autour de la question linguistique. Des clivages qui peuvent, nous le savons tous, attiser la dimension conflictuelle.

Loin de combattre les barrières mentales, la mondialisation fait en réalité plus que jamais ressortir les malaises identitaires, c’était en gros, ce qui ressort du premier panel, où plusieurs thématiques ont été abordées, telles «La citoyenneté linguistique et la conscience de l’histoire», «L’importance de la cohabitation linguistique comme facteur de consolidation du vivre ensemble», deux communications présentées respectivement par Naima Ayouchet Larbi Boualem, de l’université de M’sila, et Yacine Bouras, de l’université de Bordj Bou-Arréridj.

«La peur du communautarisme, toujours mis en avant pour justifier une limitation de la reconnaissance des diversités culturelles», est aussi l’un des axes de l’intervention de Malika Saleh, de l’université de Mascara, qui a choisi de mobiliser l’outil conceptuel des sciences politiques, pour parler de «la sécurité linguistique». Néanmoins, pour la majorité des experts et scientifiques présents, «il faut que les décideurs admettent que ce n’est pas la revendication identitaire qui suscite le communautarisme. C’est l’échec de l’intégration, le non-respect de l’égalité des populations, les discriminations qui réveillent les communautarismes. Défendre une langue nationale n’interdit pas le maintien d’une certaine diversité linguistique, condition de la diversité culturelle», ont-ils estimé.

Ceci d’autant que, selon eux, «la citoyenneté linguistique» n’est autre que l’organisation de la cohabitation des identités et le dépassement de celles-ci dans la perspective plus vaste de l’intérêt général, et la préservation de la cohésion sociale, et l’unité nationale. Ce qui est en gros, l’objectif que le CSLA s’est donné par l’organisation de ce séminaire.

En somme, l’identité collective est le produit d’un long processus historique, et la question de la coexistence des langues est l’autre aspect des complexités sociologiques des nations, voilà pourquoi il est temps pour la réflexion académique, de se pencher sur cette question, pour qu’elle ne soit plus l’apanage des seuls politiciens.

Les travaux de ce séminaire, qui s’étalera sur deux jours, ne seront que fructueux, comme on peut le constater à travers «les 49 interventions programmées» des différents spécialistes et linguistes venus des différentes universités du pays.

Tahar Kaidi