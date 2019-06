DGSN : Respect de la loi

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, a appelé, hier à partir de Tipasa, les éléments de la Sûreté nationale à «s’engager à accomplir le devoir national dans le cadre du respect de la loi et des principes des droits de l’homme», indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Présidant la cérémonie d’inauguration de deux nouveaux sièges de la police dans la wilaya de Tipasa, M. Bouhadba a appelé les éléments de la Sûreté nationale «à s’engager à accomplir leur devoir dans le cadre de la loi et du respect des principes des droits de l’homme, en œuvrant à lutter contre les différentes formes de criminalité pour réaliser la sécurité et la stabilité, et garantir un climat favorable au développement de cette wilaya à caractère économique et touristique par excellence». Les structures sécuritaires ont été renforcées à Tipasa, avec l’inauguration du nouveau siège de la sûreté de wilaya, ainsi que celui de la brigade de recherche et d’intervention, en présence des autorités locales civiles et militaires, avec à leur tête le wali et les cadres de la DGSN. Ces nouvelles structures visent «à améliorer les conditions de travail pour promouvoir le service public dans le volet inhérent à la sécurité et à la prise en charge des préoccupations du citoyen dans cette wilaya, et ce dans le cadre de la préservation de la sécurité des citoyens et de leurs biens».