Conférence à Oran : le parcours des penseurs Abdelmadjid Meziane et Abderrahmane Taleb

Les œuvres et le parcours des penseurs Abdelmadjid Meziane et de cheikh Abderrahmane Taleb ont constitué le thème générique des travaux d’une conférence, organisée hier à Oran par le Haut conseil islamique. Abordant les contributions de l’intellectuel Abdelmadjid Meziane (1928-2001), l’enseignant Abdelkader Bouarfa de l’université d’Oran a souligné qu’Abdelmadjid Meziane n’a pas consacré un ouvrage à la civilisation ou au projet de civilisation comme El-Djabiri, Malek Bennabi ou Hassan Hanafi, mais a traité de l’éveil civilisationnel dans 14 articles publiés de 1972 à 1984 au magazine «El Assala». Ce philosophe a tenté de donner un ensemble de visions sur son projet civilisationnel qui part de deux points principaux que sont l’essor civilisationnel ou l’amorce civilisationnelle comportant plusieurs conditions dont l’ouverture sur laquelle se fonde la civilisation et qui constitue le réservoir culturel d’où puise la civilisation, a-t-il indiqué. Dans ce contexte, l’universitaire a rappelé qu’Abdelmadjid Meziane estimait, dans sa vision, qu’un décollage ne peut s’opérer que dans une société stable et que la civilisation ne peut être amorcée qu’une fois délivrée de la dépendance politique et culturelle et ayant une prospective. Pour sa part, l’universitaire Omar Zaoui d’Oran a axé sa communication sur l’influence khaldounienne sur la pensée d’Abdelmadjid Meziane ayant basé sa thèse sur l’ijtihad intellectuel, culturel, économique et civilisationnel du penseur Abderrahmane Ibn Khaldoun. Pour rappel, Abdelmadjid Meziane, considéré comme encyclopédie intellectuelle, a adhéré tôt à la glorieuse guerre de Libération nationale. Après l’indépendance, il a occupé plusieurs postes, dont celui de ministre de la Culture et celui de président du Haut conseil islamique de 1998 à 2001. Pour sa part, Chebab Maamar de l’université de Tlemcen a animé une communication sur l’autobiographie et parcours du cheikh Abderrahmane Taleb (1936-2016) en s’attardant sur sa méthodologie de recueil de hadiths, notamment dans ses 80 ouvrages abordant le hadith, le fiqh, le soufisme et l’histoire d’Algérie. Le théologien a réussi à introduire l’informatique dans le recueil de 300.000 hadiths conservés dans 6 compacts disques appelés encyclopédie des grands hadiths.