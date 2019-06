à l’occasion du 27e anniversaire de son assassinat : Halte de reconnaissance à la mémoire de Mohamed Boudiaf

Une halte de reconnaissance a été organisée lundi à la mémoire du défunt président Mohamed Boudiaf, assassiné le 29 juin 1992, au cours de laquelle les participants ont mis en exergue les qualités du défunt et sa lutte durant la guerre de libération nationale et après l’indépendance.

À cette occasion, le président de l’association Machaâl Echahid, Mohamed Abad, a présenté certains aspects phare de la vie du défunt président Mohamed Boudiaf dit «Si Tayeb El-Watani», en présence de membres de sa famille et de ses compagnons d’armes et certaines personnalités nationales. À ce propos, il a souligné que l’association célébrera, en octobre prochain, dans l’une des wilayas du Sud, l’anniversaire de la réunion du groupe des 22 historique, Mohamed Boudiaf étant parmi ses membres. L’année prochaine, des conférences seront organisées dans plusieurs wilayas du pays, telles que Aïn Témouchent qui est la première wilaya que le défunt a visitée après son retour au pays. Un aperçu du documentaire, du réalisateur Abdelmadjid Sellamna, a été projeté durant cette conférence sous le thème «Qur les traces de Boudiaf», avec les témoignages de moudjahidine et des membres de la famille du défunt qui ont mis en évidence son parcours révolutionnaire et son combat contre la corruption après son accession au poste de président du Haut conseil de l’État (HCE) en 1992.

Par la même occasion, le représentant de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Omar El-Hafdi, a salué «les qualités du défunt» qui est «une personnalité nationale par excellence» et était «à l’avant-garde des militants ayant pris la responsabilité pour libérer le pays du joug colonial français, d’autant qu’il a occupé des postes à responsabilités au sein de l’État avec mérite».