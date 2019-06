RND : élire un SG par intérim

Le Bureau national du Rassemblement national démocratique (RND), réuni hier à Alger, a décidé de tenir, le 6 juillet prochain, une session extraordinaire du Conseil national (CN) pour élire un nouveau secrétaire général (SG) par intérim pour gérer les affaires du parti jusqu'à l'organisation du congrès, a indiqué un communiqué de cette formation politique. «Vu la situation exceptionnelle que traverse le parti, exigeant l'élection d'un SG par intérim pour gérer les affaires du parti jusqu'à la tenue du congrès, et en réponse à la demande formulée par plus de deux tiers des membres du CN, il a été décidé de tenir une session extraordinaire du CN, le 06 juillet 2019 au Centre international des conférences (CIC) à Alger», a précisé le RND dans son communiqué. A cette occasion, le Bureau national a appelé les militants du RND à soutenir leur parti et à faire preuve de vigilance, en vue de préserver son unité et resserrer ses rangs en cette conjoncture exceptionnelle, réitérant «le soutien du RND au dialogue auquel avait appelé le commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi que son attachement à l'impérative adhésion de tout un chacun au processus d'organisation de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais, au service de l'intérêt suprême de la patrie».