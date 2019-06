DISTRIBUTION DE PLUS DE 66.000 LOGEMENTS À TRAVERS 43 WILAYAS

«Dans le cadre des festivités du double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, nous allons procéder, à partir

de la semaine prochaine, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, à la distribution de pas moins de 66.000 logements, toutes formules confondues.»

C’est ce qu’a révélé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, lors d’une intervention à la presse en marge de la réunion qu’il a tenue, hier, à Alger, avec les directeurs de l’urbanisme et de l’habitat de 29 wilayas des Hauts-plateaux et du Sud du pays.

Devant s’étaler jusqu’à la fin du mois de juillet, cette grande opération, l’une des plus importantes qu’a connues notre pays, concerne 43 wilayas.

Plus explicite, Karim Beldjoud a affirmé à cette occasion que près de la moitié de ces logements, soit 31.798 unités, sont de type public-locatif (LPL), appelés communément logement social, et avancé le chiffre de 10.800 logements de type location-vente (AADL). Le reste est partagé entre le LSP et le LPA, avec 5.429 unités, le LPP (860) et l’habitat rural (7.124) quand 9.179 lotissements à caractère social seront également distribués. « Plus de 70 millions de centimes d’aide personnelle destinée à la promotion de l’habitat rural ont été accordés au profit des habitants du Sud et des Hauts-plateaux, tandis que l'Etat a consacré une première enveloppe de 92,9 milliards DA pour les travaux de voirie et réseaux divers (VRD), qui avancent à une cadence appréciable », a précisé le ministre qui ajoute que l'Etat a alloué, au titre des deux prochains exercices (2020 et 2021), un montant de 98 milliards DA pour couvrir le reste des travaux ainsi que les besoins supplémentaires des travaux VRD.

Pour les wilayas qui ne sont pas concernées par cette opération d’envergure, le ministre de l’Habitat a annoncé qu’un total de 362.414 parcelles de terrain, soit 23.000 hectares, ont été retenues pour la réalisation de logements sociaux au profit des habitants du Sud et des Hauts-plateaux. Kamel Beldjoud a précisé dans ce contexte que l'affectation de ces lotissements sociaux s'inscrit dans le cadre de l'application des décisions prises lors du conseil interministériel tenu le 18 juin dernier, et expliqué que les citoyens bénéficieront d'aides financières s'élevant à un million de DA pour les habitants du Sud et 700.000 DA pour les wilayas des Hauts-plateaux. Ces décisions, poursuit Beldjoud, s'inscrivent dans le cadre de la politique de l'Etat pour la satisfaction des revendications des citoyens bénéficiaires de lotissements sociaux, notamment les habitants des Hauts-plateaux et du Sud. Interrogé, sur un autre registre, sur la formule AADL, Beldjoud a confirmé que les programmes de 2001 et 2002 (AADL 1) seront entièrement livrés avant le 30 septembre prochain et indiqué que les espaces commerciaux prévus en bas de ces logements seront distribués en priorité aux jeunes et ce, par le biais des commissions wilayales qui vont étudier « minutieusement » les dossiers des demandes.

Pas de révision des prix du LPP !

Quant au LPP, le logement promotionnel public, le ministre de l’Habitat a écarté toute éventualité de révision des prix, motivant cette décision par le fait que ceci peut engendrer l’arrêt complet des chantiers par les sociétés chargées de la réalisation de ce programme. « Ça pourrait nous mener vers une impasse et des blocages dont les souscripteurs seront perdants, car il faut savoir qu’on ne peut pas remettre en cause les accords signés avec ces entreprises », a-t-il argué, affirmant que sur un programme de 43.000 logements, 10.000 ont été déjà distribués, 1.000 d’entre eux seront livrés cette semaine et 4.600 sont en cours de réalisation et seront livrés progressivement.

Pour la formule du logement public aidé (LPA), le ministre a indiqué que les assiettes foncières ont été identifiées et affectées pour la réalisation de 5.000 unités, rien qu’à Alger, et précisé que cette nouvelle formule va bénéficier aux classes moyennes, soit ceux qui touchent un salaire allant de 0 à 6 fois le SNMG, ainsi qu’aux citoyens n’ayant pas pu s’inscrire dans les autres formules proposées par l’Etat.

Sami Kaidi