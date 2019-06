Près de 12 tonnes de résine de cannabis saisies en 4 mois : EN HAUSSE DE 9,55%

Près de 12 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant les quatre premiers mois de l’année en cours, en hausse de 9,55% par rapport à la même période de l’année 2018, selon un bilan de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT).

«Au total 11.953,512 kg de résine de cannabis ont été saisies durant les quatre premiers mois de l’année 2019, dont 37,94% dans la région Ouest du pays», a précisé l’Office, dans un bilan obtenu par l’APS. Le bilan de l’ONLTD est établi sur la base des saisies des services de lutte contre les stupéfiants (gendarmerie, police et douanes). Selon le rapport, 30,83% des quantités saisies ont été enregistrées dans la région sud du pays, 9,97% dans la région est et 21,26% dans le centre du pays.

S’agissant des drogues dures, la quantité de cocaïne saisie a fortement augmenté, passant de 1.708,526 grammes durant les quatre premiers mois de l’année 2018 à 303.272,279 grammes à la même période de 2019, soit une hausse de 17.650%, selon le même bilan.

La quantité d’héroïne saisie a légèrement augmenté (4,10%), passant de 17,526 grammes à 18,245 grammes durant la même période de référence. Quant aux substances psychotropes, le bilan relève une augmentation de 67,93% des quantités saisies, passant de 591.098 à 992.653 comprimés.

Plus de 15.900 individus impliqués

Selon les chiffres avancés par les services concernés, 15.949 individus, dont 80 étrangers, ont été impliqués dans des affaires liées à la drogue, en baisse de 12,12%, selon le même bilan qui fait état de 443 personnes en fuite.

Les données de l’ONLDT révèlent également que parmi les personnes impliquées, 3.284 sont des trafiquants, alors que 7.037 sont des usagers de résine de cannabis et que 3.181 sont des trafiquants de psychotropes et 2.253 autres en sont des usagers. S’agissant du trafic des drogues dures, il concerne 103 trafiquants et 34 usagers de cocaïne et 19 trafiquants et 17 usagers d’héroïne.

Durant les quatre premiers mois de l’année en cours, 12.231 affaires ont été traitées, contre 14.093 affaires à la même période de l’année 2018, soit une baisse de 13,21%. Sur le total des 12.231 affaires traitées, 3.755 sont liées au trafic de la drogue, 8.461 autres affaires relatives à la détention et à l’usage de drogue, et 15 affaires liées à la culture de cannabis, conclut la même source.