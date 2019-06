À NOTRE FORUM, La prévention contre la drogue : « IL Y A EU UN MANQUE DE VOLONTé POLITIQUE »

À l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la drogue, le Pr Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche médicale (Forem), considère qu’en matière de consommation de drogue, tous les indicateurs sont au rouge en Algérie. «Qu’importe le type de drogue : cannabis, psychotropes ou drogues dures, la consommation, la détention et le trafic sont tous en nette augmentation», dit-il. Invité hier à notre Forum, pour nous brosser un tableau de ce fléau en Algérie, le président de la Forem estime que «la situation est très préoccupante, voire alarmante». M. Khiati nous a indiqué que selon les différentes études menées par sa fondation et la dernière évaluation faite par l’Office de lutte contre la toxicomanie, il y aurait près de 600.000 toxicomanes à travers le pays. «15% chez les collégiens, 27% chez les lycéens et 31% d’étudiants universitaires, principalement dans les grandes villes», dit le président de la Forem.

L’autre référentiel sur lequel se base notre invité pour alerter sur l’ampleur de ce fléau, «les chiffres terrifiants communiqués par les services de sécurité quant aux saisies de différent types de drogue et qui nous renseignent sur la gravité du phénomène et l’augmentation de la consommation de la drogue parmi nos jeunes», dit M. Khiati, qui précise que ces saisies ne représentent que 8 à 15% de ce qui est réellement sur le marché. «Les drogues dures circulent, il y a aussi l’apparition, ces derniers temps, de drogues produites par les laboratoires clandestins qui se trouvent en Afrique et particulièrement au Sahel et qui inondent le marché algérien. Les nouvelles substances psycho-actives sont vendues en remplacement de drogues connues et sont censées produire des effets semblables à ceux de leurs équivalents traditionnels. Elles peuvent poser de sérieux risques pour la santé et la sécurité publiques», selon Mustapha Khiati. Pourquoi cette situation, malgré les efforts consentis dans ce domaine ? «Si la stratégie nationale de lutte contre la drogue n’a pas donné les résultés escomptés, c’est parce que le Système de collecte de données est non performant et le taux de réalisation des actions planifiées est en deçà des attentes, malgré les moyens très importants mobilisés pour ce faire», nous répond Dr Khiati.

« Il faut repenser en profondeur les stratégies en cours et promouvoir une approche plus équilibrée. »

«Actuellement, les catégories structurantes des politiques des drogues sont remises en question : les frontières entre prévention, réduction des risques et soins se réinventent ; les oppositions entre drogue et médicament se déplacent. Ces politiques et ces catégories doivent être réinterrogées pour aller plus vers la prévention et la sensibilisation», dit notre invité, qui considère que la réussite de toute démarche ou stratégie est basée sur une volonté politique réelle et bien exprimée, ce qui n’a pas été le cas dans la lutte contre la drogue. L’invité du Forum relève aussi le manque de moyens nécessaires à la collecte de données et l’absence de suivi et de recherche de terrain.

Pour sa part, Mme Sabrina Gahar, psychothérapeute en thérapie cognitivo-comportementale, au centre d’aide psychologique universitaire, maîtresse de conférences en psychologie clinique et vice-présidente de la Forem, affirme que «les raisons invoquées par les consommateurs sont la curiosité avant tout, l’envie d’enfreindre les interdits, mais aussi les problèmes rencontrés dans la vie de tous les jours et la vie familiale, et surtout la mauvaise influence». Et si, au départ, ce sont surtout les personnes issues de certaines classes sociales (hautes et très populaires), qui s’y adonnaient, aujourd’hui la drogue s’est répandue dans toutes les couches. Pour Mme Gahar, cette situation incombe à la nécessité de l’élaboration d’une stratégie nationale pour prévenir et sensibiliser les jeunes sur les dangers de la drogue et de la toxicomanie. «Sachant que le consommateur est de plus en plus jeune, on peut commencer par des campagnes de sensibilisation dans les établissements primaires, aller vers les enfants leur parler des drogues et leur faire comprendre qu’ils ne devraient pas être en contact avec ces substances, etc.», a indiqué la psychologue.

Mme Gahar a également mis l’accent sur la sensibilisation au sein des familles. «La famille algérienne a perdu l’art de la communication. Il faut impérativement reprendre cette communication pour faire sentir aux enfants qu’ils ont une place au sein de la famille avec des repères et une identité culturelle et religieuse. Plus cette identité est claire, plus les enfants pourront s’affirmer au moment où ils seront exposés à ces produits et choisir de ne pas s’adonner à cette addiction», a-t-elle souligné.

Pas de recherche, pas d’évaluation, pas de capacités… la prise en charge des toxicomanes reste en deçà de la demande

La spécialiste remet par ailleurs en cause la prise en charge psychosociale des toxicomanes, qui «reste défaillante et insuffisante».

«Il n’y a, par exemple, pas de spécialisation et de diplôme en addictologie, qui puissent s’occuper de manière exhaustive de ces cas. La formation est donc à renforcer ; il n’y a pas suffisamment de centres spécialisés pour les addictifs, il n’y a pas d’évaluation sur les rechutes, les données qui existent ne sont pas basées sur le contexte socioculturel réel, la communauté thérapeutique n’est pas prise en compte… autant d’insuffisances qui ne permettent pas une prise en charge efficace et une approche préventive agissante», dit la psychologue. «Pour limiter les dégâts qui sont occasionnés par les conduites addictives, il faut agir en amont. La toxicomanie est avant tout une affaire de prévention, et cette dernière ne concerne pas seulement les services de santé.

Chacun sait que celle-ci — la toxicomanie — est à la fois un véritable problème de société et un épineux problème de santé publique. C’est pourquoi une lutte efficace contre ce fléau nécessite — cela est valable sous tous les cieux — la conjonction des efforts de plusieurs services de l’État, et le premier aspect de la prévention consiste avant tout à faire disparaître les conditions qui font le terreau de ce fléau», relève notre invité. Pour conclure, M. Khiati estime que cette situation peut devenir extrêmement grave et préoccupante, et qu’il faudrait combattre ce danger, par la mise en place d’un observatoire des drogues.

Farida Larbi