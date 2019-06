école supérieure du matériel d’El-Harrach : Au diapason du progrès technologique

Une cérémonie de sortie de 9 nouvelles promotions a été organisée, hier, à l’École supérieure du matériel d’El-Harrach (Alger), et présidée par le directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale, le général major Tboudelt Mohamed, en présence de généraux majors, généraux et officiers supérieurs des différents services et directions de l’ANP.

Ces neuf promotions de l’année 2019, chacune spécialisée dans une discipline, ont terminé leurs études après une formation scientifique et militaire de «haut» niveau, comme l’a indiqué le commandant de l’École, le général Moumen Abdelghani.

Il s’agit, entre autres, de la 35e promotion des officiers de commandement et d’état-major, de la 74e promotion des officiers de perfectionnement, de la 21e promotion des officiers d’application, de la 3e promotion Master, ainsi que de la 9e promotion des élèves officiers LMD (licence-master-doctorat), de la 46e promotion des officiers de carrière de formation spéciale, de la 2e d’aptitude professionnelle militaire deuxième degré, de la 87e promotion d’aptitude professionnelle militaire premier degré. Après la prestation de serment par les promotions sortantes, le général major Tboudelt a procédé à la remise de grades et à l’octroi de diplômes aux majors de ces promotions qui comptent des stagiaires de des pays voisins et amis. Ces promotions ont été baptisées au nom du chahid de la glorieuse guerre de Libération nationale, Tayeb Ben Mekedem dit «Si Rezki». Dans une allocution prononcée à l’occasion, le commandant de l’École a mis l’accent sur les efforts entrepris pour former des militaires «compétents» maîtrisant les divers principes théoriques et pratiques en adéquation avec les développements et les progrès technologiques, et indiqué que ces promotions sortantes ont reçu une formation militaire et scientifique exhaustive, à travers l’acquisition de connaissances et de savoir-faire à même de les habiliter à accomplir «pleinement» leurs missions en termes d’appui et de logistique et au «mieux» leur devoir, et d’être au «diapason» du développement technologique. Le général major Abdelghani Moumen a appelé, à cette occasion, les diplômés à accomplir pleinement le rôle qui leur est dévolu et à faire preuve de «fidélité» envers les martyrs et la patrie qu’ils se doivent de servir avec «passion» et «engagement», avant de saluer les efforts consentis par les cadres et professeurs de l’école et les formateurs pour former les compétences militaires capables de «s’adapter» au développement militaire à travers le monde. La cérémonie a pris fin par une parade militaire exécutée par des officiers portant le drapeau national. Le général major Mohamed Tboudelt a également assisté à une présentation de projets de fin d’études réalisés par les élèves officiers de la promotion sortante et visité une exposition d’appareils et d’équipements militaires.

Pour rappel, le martyr Tayeb Ben Mekedem dit «Si Rezki», né en 1927 à Cherchell (Tipasa), était un militant de la première heure, qui a rallié les rangs de l’ALN en 1956 pour tomber au champ d’honneur un certain 5 juillet 1959. Il est à noter que l’École supérieure du matériel forme des cadres au profit de la Direction centrale du matériel, des différents commandements des forces de l’ANP, des directions et services centraux du ministère de la Défense nationale, et reçoit également des stagiaires étrangers. L’établissement dispense des formations dans plusieurs niveaux au profit, notamment des officiers, officiers actifs, étudiants officiers du service national, sous-officiers et sous-officiers contractuels.

En 2020, l’ESM lancera une formation de troisième cycle (doctorat), une offre de formation de haut niveau qui s’inscrit dans le cadre de l’encouragement de la recherche scientifique, le développement des connaissances et la promotion de l’esprit d’innovation au service de notre système de formation et de défense.

Tahar Kaidi