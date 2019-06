école supérieure de guerre : Un enseignement de qualité

Une cérémonie de sortie de la 12e promotion de la session des Études supérieures de guerre a été organisée, hier, à l’École supérieur de guerre à Tamentfoust (Alger), baptisée du nom du chahid Yaâkoub Abdallah dit «Si Mustapha».

Cette cérémonie a été présidée par le général major, Ali Akroum, Chef du département organisation et logistique de l’état-major de l’ANP.

Dans son allocution, le directeur de l’école, le général major Kheloui Noureddine, a exprimé son entière reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la formation de cette promotion 2017-2019.

Il a, à cet effet, souligné l’intérêt constant du haut commandement de l’Armée nationale populaire, à sa tête le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaid Salah, pour le développement et la mobilisation des moyens pédagogiques et l’amélioration des méthodes de formation, et aussi pour le soutien financier et moral assuré à l’École.

«C’est une élite exceptionnelle issue de l’ensemble des forces et armes, et est prête désormais à assumer de hautes responsabilités d’état-major, de commandement et de direction», a-t-il fait savoir.

M. Kheloui a mis en exergue les grands axes de la formation assurée aux élèves officiers, ce qui leur permettra d’accomplir pleinement leurs missions. «J’appelle les officiers promus à poursuivre leur quête du savoir en vue d’élargir leurs connaissances et expériences», a-t-il dit. Il a également appelé la promotion sortante à ne ménager aucun effort pour défendre la souveraineté du pays et assurer sa sécurité et sa stabilité. Il faut dire que cette formation, qui a duré deux ans, a contribué au développement de la culture générale de l’officier et de sa perception des données stratégiques, technologiques, économiques et humaines liées à la défense et à la sécurité. Durant cette cérémonie, un documentaire vidéo sur le bilan des activités de l’école pour la saison 2017-2019 a été projeté, suivi de l’annonce des résultats et de la remise des diplômes aux lauréats. Au terme de la cérémonie, le général major Ali Akroum, accompagné du directeur de l’École et de hauts cadres militaires, ont honoré la famille du chahid. Il y a lieu de souligner que le chahid Yaâkoub Abdallah est né le 13 novembre 1939 à Kouba, wilaya d’Alger, au sein d’une famille aisée, imprégnée des valeurs de patriotisme, où «Si Mustapha» a grandi dans l’amour de la patrie.

Il rejoindra la Révolution en 1959 dans la troisième région de la Wilaya 4 historique, sous la direction de «Si Abdallah», où il a mené le combat à travers toute la zone. Ayant pleinement prouvé ses compétences sur le terrain, le chahid fut promu, en 1960 au grade de commandant, où il mena différentes bataille dans la Mitidja.

Suite à une dénonciation, le héro, qui se trouvait dans une maison avec de nombreux compagnons d’armes, a été encerclé par les forces coloniales. «Si Mustapha» tombe au champ d’honneur, le 26 décembre 1961, à Soumaâ, wilaya de Blida.

Sarah A. Benali Cherif