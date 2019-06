SéTIF : sur le front des incendies

Alors que le mercure atteint des proportions à faire exploser le thermomètre avec des températures que connaissent il est vrai les hautes plaines sétifiennes et les zones montagneuses de la wilaya poussées par des vents chauds, l’activité des unités de la protection civile de la wilaya de Sétif, désormais mieux réparties il est vrai sur le territoire de cette région, ne pouvait que gagner en intensité et se traduire déjà par les premiers incendies de récoltes et de forêts notamment.

C’est ainsi que durant les 60 dernières heures le premier incendie s’est déclaré dans la commune montagneuse de Harbil, au niveau de l’agglomération de «Chréa» qui a affecté 12 hectares de broussailles et d’arbres forestiers. Un incendie que les équipes de la protection civile avec le renfort de celles de Beni Ourtilène et Sétif n’ont pu finalement maîtriser entièrement qu’à une heure tardive de la nuit.

Comme il a été relevé, indique la cellule de communication de la direction de wilaya de la protection civile, un autre incendie important au douar Ledjoued dans la commune de Ain Oulmène qui a ravagé en une heure, 5 hectares d’orge et 3 serres consacrées à l’aviculture, dont l’une abritait quelque 3.000 poulets ainsi que 3 autres serres de maraîchage et 15 hectares de broussailles. Un incendie qui a également réduit à néant 20 quintaux d’aliments avicoles et 100 oliviers alors que les équipes d’intervention ont pu sauver les autres serres, un domicile et des parcelles dans des conditions climatiques marquées par une chaleur accablante et un vent fort.

Par ailleurs, 8 incendies ont été enregistrés dans des mechtas des communes de Bazer Sakhra, Ain Azel, Guedjel, Bir Hadada, Hammam Sokhna ravageant quelque 24 hectares de blé et d’orge, de même que 930 bottes de foin et 10 hectares de restes de moissons et broussailles et 60 arbres fruitiers.

Dans l’ensemble les équipes d’intervention de la protection civile sont parvenues à sauver plusieurs superficies importantes de céréales.

F. Zoghbi