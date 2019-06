Transferts sociaux : Une lourde facture

Karim Mahmoudi, président de la Confédération des cadres de la finance et de la comptabilité, a déclaré, hier, que son organisation est en train d’élaborer un plan concret, pour dépasser la crise politique et économique actuelle.

S’exprimant en marge de la quatorzième édition du colloque annuel de la CGF, organisée au siège du MDS à Alger sur le thème : «Quelle géo-économie pour l’Algérie à l’horizon 2030 ?», il a souligné que les propositions du plan constitueront, sans nul doute, l’une des solutions qui peuvent aider davantage notre pays afin de sortir de la crise actuelle. M. Mahmoudi a indiqué que ce plan s’articule entre autres, sur la nécessité de réduire le budget de l’Etat de 30% et les transferts sociaux de 20%.

Il a aussi mis l’accent sur la nécessité de mettre en place la réglementation pour ouvrir les bureaux de changes et d’élaborer un plan graduel sur cinq ans pour libérer les prix. Le président de la CGF trouve qu’il n’est pas normal qu’un milliardaire achète du pain au même prix que les couches sociales défavorisées. Selon lui, la médecine gratuite chez nous n’est que de la poudre aux yeux, car les milliardaires profitent directement ou indirectement de ce système.

Ces vingt dernières années, le gouvernement a dépensé plus de 1.000 milliards de dollars, mais la situation économique et sociale du pays reste toujours dégradée, regrette-t-il.

En réponse à une question de savoir s’il est temps de procéder au processus de la transition économique, il a indiqué que «celle-ci débutera quand la transition politique sera achevée». Appuyant ses dires il a cité à titre d’exemple le Viêtnam qui était un pays communiste et est devenu aujourd’hui un pays ouvert.

«Cette ouverture vers le monde lui a permis de se développer et de hisser son niveau à celui des pays développé surtout dans le domaine du tourisme», a-t-il dit. Et de poursuivre : «Le tissu industriel algérien —PME/PMI — fabrique des produits de qualité mais avec le système ISO, le placement sur les marchés est très difficile, il faut exploiter le marché africain grâce à une stratégie fiable et efficace.»

Cette journée a été un espace idoine pour livrer les points de vue sur les voies et les solutions de sortie de crise et de connaître l’expérience d’autres pays, dit-il.

De son côté, Djamel Eddine Bou Abdallah, président du Cercle de commerce et d’industrie algéro-espagnol, a indiqué que l’Algérie n’arrive toujours pas à l’internationalisation de ses entreprises, car il va falloir un certain nombre d’ajustements économiques.

Pour ramener le bateau à bon port, l’expert a insisté sur la nécessité de l’amélioration du climat d’affaire et cela à travers la définition d’une stratégie industrielle fiable, la libération des initiatives et la réduction des problèmes de la bureaucratie, et également la stabilité juridique. Selon lui, un investisseur quand il veut aller vers un pays d’accueil, il demande deux choses essentielles à savoir, l’indépendance de la justice et un mouvement de capital libre. Par ailleurs, lors de cette rencontre les ambassadeurs de Norvège, du Brésil et du Viêtnam ont fait des présentations sur le parcours de leurs pays respectifs depuis les années 1970.

A cet effet, les diplomates ont exprimé leur plein engagement à accompagner davantage notre pays notamment les entreprises nationales dans leur développement et de renforcer la coopération.

Makhlouf Ait Ziane