Afrique : Une force économique par excellence

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a mis l'accent, hier à Dakar (Sénégal), sur l'importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) dans la réalisation de l'intégration africaine et l'exploitation de toutes les ressources humaines et naturelles, ce qui est à même d'ériger le continent en «force économique mondiale par excellence». Présidant une table ronde, en marge des travaux du Forum africain tenu à Dakar, sur la mise en œuvre de la ZLECAF, M. Djellab a présenté un aperçu sur le climat d'affaires et d'investissement en Algérie, relevant «l'importance de l'ouverture et de l'intensification des rencontres d'affaires, en vue d'établir un véritable partenariat sur le terrain» et d'exploiter un marché de 1,2 milliard de consommateurs. Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part plusieurs hommes d'affaires africains et de grandes entreprises africaines, et qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal, le ministre du Commerce a mis en avant le rôle pivot de l'Algérie en tant que «porte sûre», de et vers l'Afrique, outre le progrès et la diversité industrielle, agricole et commerciale réalisée par notre pays et ses compétences humaines qualifiées.