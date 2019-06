Mustapha Mékidèche, vice-président du CNES : « Des changements s’imposent »

«On peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles on constitutionalise des institutions, et, dans la même démarche, on ne met pas en place les conditions pour que ces institutions fonctionnent.»

M. Mustapha Mékidèche, qui était récemment «l’Invité de la rédaction», de la Chaîne III de la radio algérienne, a déploré le fait que ces institutions soient mises en veille. Une situation qui n’est pas spécifique au Conseil national économique et social, mais qui concerne d’autres institutions, comme le Conseil national de la concurrence, censé être en charge de conditions pour le fonctionnement d’un marché transparent. Le vice-président du Cnes estime que «sur le plan institutionnel, c’est l’aspect le plus faible dans le fonctionnement économique et politique du pays». Et «même si par ailleurs, les trois composantes, qui auraient pu permettre au pays d’émerger sur le plan économique, à savoir la sécurité, l’existence d’infrastructures et d’un capital humain solide, le fait qu’on soit faibles du point de vue institutionnel, a été un facteur d’une croissance économique molle pour près d’une décennie», a-t-il affirmé. Un état de fait qu'il explique par le fait que le «régime précédent» refusait catégoriquement que ses politiques publiques fassent l'objet de la moindre contestation. L’intervenant donne l’exemple des recommandations de la commission nationale de réforme de l’éducation ou bien de celle de la justice, qui n’ont jamais été prises en compte. En fait, «c’est la dynamique de fonctionnement de l’économie qui faisait qu’il y avait une feuille de route en ce qui concerne les politiques publiques et qu’il ne fallait pas contester». Et d’ajouter que «les missions d’évaluation du Cnes ont été mises en veilleuse par ce qu’il pouvait constituer un frein pour les politiques mises en place en ce qui concerne le choix des filières et des acteurs, la gouvernance économiques et des entreprises». Bien que «dans la gouvernance moderne, il y ait l’émergence des partenaires sociaux et la société civile qui peuvent avoir un regard critique sur les politiques publiques, cette approche, qui n’a pas été intégrée, a engendré la situation contradictoire dans laquelle on s’est retrouvés», explique M. Mustapha Mékidèche. Ce dernier considère que «l’étape de déconstruction du système économique hérité de l’ancien système, basé sur la prédation et les privilèges de positions, et du système politique, n’aurait pas été possible sans la puissance du mouvement contestataire du 22 février». Un processus de déconstruction, qui doit mettre en avant la nécessité de séparer l’argent de la politique, estime le vice-président du Cnes. Aussi, l’invité de la rédaction considère que «la phase de transition politique devrait s’opérer sur la période la plus courte possible, sous réserve, précise-t-il, que la compétition pour la présidentielle soit transparence, et qu’elle soit basée sur le principe d’un programme contre programme, et que les candidats bénéficient des mêmes chances. Au plan économique, dit-il, trois grands défis sont présents, sur le plan monétique et financier, du déficit budgétaire, et de nos réserves de changes. En fait, «des changements fondamentaux s’imposent, en ce qui concerne le domaine économique, notamment le choix de nos partenaires». Et de conclure que toutes ces mutations constituent «un acquis qu’il va falloir consolider avec des mesures en amont».

D. Akila