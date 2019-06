Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah : Karpeyev, invité d’honneur

Les présents à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah ont été envoûtés, dans la soirée de lundi, par le merveilleux brassage pour un concerto de musique classique et universelle entre l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, dirigé par le maestro Amine Kouider, et le pianiste russe Alexander Karpeyev.

En effet, les amoureux de la musique classique ont été charmés lors de la soirée de lundi par un concerto baptisé «Le pianiste», un spectacle fusionnant le pianiste russe Alexander Karpeyev et l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, dirigé par le maestro Amine Kouider pour plus d’une heure de bonheur musical. Le concert de musique classique a été organisé, pour une représentation unique, par l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, sous l’égide du ministère de la Culture. le La de cette soirée algéro-russe composée de deux parties, a été donné par l’orchestre symphonique de l’opéra d’Alger avec une musique de scène de Ludwig van Beethoven baptisée «Egmont Overture opus 84». L’entrée sur scène du grand pianiste russe a suscité un tonner d’applaudissements de la part du public relativement nombreux, composé en sa plus grande partie de russes et d’algériens amoureux de cette musique universelle. En première partie de ce programme en concerto avec l’orchestre symphonique composé de ses soixante musiciens, époustouflants par leur maîtrise technique et leur virtuosité, Alexander Karpeyev a interprété, au grand bonheur de ses admirateurs, «Concerto n°2 pour Piano et Orchestre» dans ses trois mouvements, «Maestoso», «Larghetto» et «Allegro vivace» du célèbre compositeur et pianiste polonais Frédéric Chopin (1810-1849). En seconde partie, l’orchestre symphonique de l’opéra d’Alger a interprété l’œuvre n°4 en ré mineur, op. 120, composée par Robert de Schumann dans ses quatre mouvements. Chronologiquement, cette symphonie est la seconde composée par Robert Schumann en 1841. Mais son instrumentation fut remaniée dix ans plus tard en 1851, et entre temps furent créées les deux autres symphonies n°2 & 3. Cette œuvre fut finalement créée à Dusseldorf en 1853, avec un succès important.

A l’origine, Schumann dote cette œuvre du titre «Fantaisie symphonique», révélant ainsi sa volonté de faire éclater le cadre formel de la symphonie existante pour l’élargir. En effet, les quatre mouvements s’enchaînent sans interruption et les thèmes circulent de mouvement en mouvement. C’est le principe du thème cyclique rencontré déjà dans la «Symphonie Fantastique» de Berlioz, et qui sera développée plus tard par César Franck et ses disciples. Mouvement n°1 : Intrudoction – Allegro di molto, mouvement n°2 : Romanza (Andante), mouvement n°3 : (Scherzo Presto) et mouvement n°4 : Largo - Finale : (Allegro vivace). Il y a lieu de noter que Alexander Karpeyev est un pianiste russe, formé au Conservatoire de Moscou avec Vera Gornostayeva et Alexander Mndoyants et à la Guildhall School of Music & Drama de Joan Havill. Il est le lauréat du concours international de piano Dudley ainsi que du prix Norah Sande et le titulaire d’une médaille d’argent de la vénérable compagnie de musiciens. En 2014, il a obtenu un doctorat en pratique du spectacle à la City University, basé sur la collection Edna Iles Medtner de la British Library. Karpeyev, lui-même, est souvent invité à donner des classes de maître et à donner des conférences sur la pratique de la performance de Medtner.

Sihem Oubraham