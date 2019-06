Exposition : Exploration de l’authenticité du vêtement africain

L’institut français d’Alger (IFA) accueille jusqu’au 25 juillet une authentique exposition de photographie intitulée «L’Afrique à la mod ». Une ode d’amour déclamée par l’objectif de l’appareil de Frédéric De La Chapelle pour le continent vierge avec des prises à couper le souffle des costumes et traditions vestimentaires, en parfaite harmonie avec la nature du continent.

Faisant partie d’une série «Mode paysage», l’artiste définit autant le genre que le sujet pour mettre en exergue la mode et la diversité vestimentaire en Afrique. Entre modernité et ancestralité, l’habit africain a toujours fait référence à la sagesse et à l’amour de la terre. Et c’est cette terre d’exception, riche en paysages naturels que Frédéric De La Chapelle met en avant à travers une exposition riche en perspective, mêlant la finition du costume avec ses couleurs chatoyantes aux paysages de la savane, des plateaux et des déserts d’Afrique. Les nuances ocre et rouge de la terre assemblées au vert végétal contrastent parfaitement avec les habits multicolores de plusieurs régions d’Afrique.

Par ailleurs, l’exposition est l’occasion de découvrir les cultures profondes de plusieurs pays du continent. Il s’agira aussi bien d’Afrique du nord que d’Afrique centrale ou méridionale, l’Afrique du Sud et la corne de l’Afrique en passant par l’Afrique subsaharienne.

Photographe spécialisé sur la mode africaine depuis 10 ans, Frédéric De La Chapelle a travaillé au Cameroun, République du Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Angola, Bénin, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Kenya, Rwanda, il compte à son actif plusieurs expositions dans lesquelles il met en exergue la culture africaine.

Kader Bentounès