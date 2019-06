Conférence économique à Bahreïn : Le refus des palestiniens

Les palestiniens ont exprimé hier leur refus de la conférence économique ouverte le jour même à Bahreïn pour mobiliser 50 milliards de dollars en leur faveur. C’est une «nouvelle manœuvre américaine», a déclaré Amine Moukbel, l’ambassadeur palestinien à Alger, à l’occasion d’un rassemblement organisé au siège de l’ambassade. «Nous rejetons cette initiative», a-t-il affirmé devant une assistance composée essentiellement des membres de la communauté palestinienne vivant en Algérie, réunie pour dire «Non» à l’accord du siècle et la conférence de Manama.

Cette initiative est, selon lui, «une tentative de liquidation de la cause palestinienne» et pour cette raison, dira l’ambassadeur, «nous disons Non à cet accord de la honte proposé par l’administration américaine». Dirigée par Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump, cette rencontre intitulée «De la paix à la prospérité» est le volet économique d'un plan de résolution du conflit israélo-palestinien dont la présentation, après avoir été mainte fois retardée, est annoncée pour après les législatives israéliennes. Pour Amine Moukbel, les palestiniens ont besoin d’une solution politique qui prenne en compte de leurs aspirations et de leurs droits inaliénables. «Nos droits sont politiques et non pas humanitaires ou économiques», a-t-il ainsi souligné, et pour les obtenir, dira le diplomate, «nous sommes prêts à en payer le prix». Amine Moukbel réitérera également le refus de l’Autorité palestinienne de reconnaitre à l’administration américaine la légitimité d’être le seul médiateur dans le conflit palestino-israélien. Pour les palestiniens, le soutien inconditionnel de Washington en faveur d’Israël et toutes les mesures prises par l’administration Trump ces derniers mois discréditent les USA et font qu’ils n’ont plus l’impartialité nécessaire pour continuer à mener les négociations dans le cadre de ce dossier. Il sera rappelé que les palestiniens, qui ont accepté toutes les propositions de paix et ont fait de nombreuses concessions, n’ont rien obtenu en échange. «Ce que nous demandons aujourd’hui c’est que l’on commence par la solution politique et le respect des résolutions de l’ONU et de la légalité internationale», a-t-il indiqué. Pour l’ambassadeur il ne fait aucun doute que la conférence de Manama «sera un échec cuisant» et ce, d’autant qu’elle a été rejetée par des pays européens, la Russie et la Chine. «C’est un projet mort-né», a-t-il affirmé. Toutefois, il regrettera la position de certains pays arabes qui ont accepté d’y participer alors qu’Israël se sert de cette conférence pour entamer la normalisation de ses relations avec le monde arabe aux dépends des palestiniens. Il en voudra pour preuve le fait que les organisateurs de la conférence ont affirmé vouloir mobiliser 50 milliards de dollars qui seront investis pour assurer la prospérité des palestiniens, alors qu’ils semblent oublier que personne ne voudra investir dans un pays occupé. L’ambassadeur profitera aussi de ce rassemblement pour lancer un appel à toutes les factions palestiniennes en vue d’unifier les rangs autour de l’OLP, qui demeure le représentant légitime du peuple palestinien. «L’unité est l’arme la plus efficace», a-t-il affirmé. Il demandera aussi à ce que soit mis fin aux divisions qui portent préjudice à la lutte menée par le peuple palestinien. Il estimera à ce sujet que l’accord de 2017 et l’initiative égyptienne sont à même de mettre fin à ces luttes intestines qui minent la lutte des palestiniens. En marge du rassemblement, l’ambassadeur annoncera par ailleurs une prochaine tournée du président Abbas au niveau de certaines capitales en vue de pousser à l’organisation d’une nouvelle conférence internationale dont l’objectif sera de relancer le processus de paix dans la région.

Nadia K.