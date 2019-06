Volleyball-Formation : Stage pour 30 entraîneurs

Quelque 30 stagiaires, représentant huit wilayas du pays, ont bénéficié d’une session de formation pour l’obtention du diplôme fédéral de «CAVB 1» de volleyball, organisée à la maison de jeunes du chahid Mohamed Ladrâa de la commune de Mila, a-t-on appris lundi du responsable de l’organisation auprès de la ligue de wilaya de cette discipline. Organisé par la fédération algérienne de volleyball (FAVB) en coordination avec les ligues de wilayas de cette discipline, ce stage qui s’est déroulé du 22 au 24 juin, a permis aux entraineurs stagiaires de bénéficier d’une formation théorique et pratique, a précisé Lahlali Ladrâa, notant que la FAVB avait désigné deux (2) encadreurs pour assurer la formation et transmettre les rudiments de coaching. La wilaya de Mila est présente avec 17 stagiaires, en plus de trois autres de la wilaya de Tiaret, deux de Béjaïa, deux autre de Skikda, un de la wilaya de Tipasa, deux (2) de la wilaya de Constantine et un de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a détaillé le même responsable. Ces nouveaux entraineurs, qui ont tous réussi ce stage, pourront participer chaque deux ans à un stage de passage de niveau jusqu’à ce qu’ils atteignent le dernier grade, à savoir le «CAVB 5», a souligné la même source. L’objectif de l’organisation de ce genre de stage est de combler «un grand déficit» enregistré en matière d'entraîneurs de volleyball dans la wilaya de Mila et d’assurer la formation des jeunes qui pratiquent ce sport collectif.