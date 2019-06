CAN-2019 : Hocine Yahi, ex-international : « Je fais confiance à Belmadi… »

Un mot sur la victoire des Verts face au Kenya ?

C’est une victoire très importante qui met le groupe en confiance et qui permet à l’équipe nationale d’empocher trois précieux points, qui lui permettent d’entrevoir la qualification sous de bons auspices. Cette victoire ne peut que nous réjouir.

Au delà de la victoire, comment évaluez-vous la prestation des Verts ?

De mon point de vue, notre sélection a fourni une bonne prestation qui leur a permis de plier le match dès la première mi-temps, en inscrivant deux buts. Ils ont ensuite géré intelligemment la 2e mi-temps.

Malgré la victoire, des voix s’élèvent affirmant que l’EN n’a pas bien joué…

Ecoutez, j’estime que pour Belmadi, le plus important dans cette confrontation, s’était d’empocher les trois points de la victoire. Il a mis en place une organisation tactique en prenant en compte les forces et faiblesses de l’équipe kenyane. Sa tactique a bien marché du moment qu’il a atteint l’objectif escompté en pliant le match dès la première période. Que demander de plus ?

La sélection vous a convaincu pour votre part donc…

Oui, du moment qu’en tant que technicien, j’estime que le plus important lorsqu’on entame une compétition de ce genre, c’est la victoire. Surtout que depuis la CAN-1990, l’EN n’a pas réussi à gagner son premier match de coupe d’Afrique. Il ne suffit pas de critiquer pour la simple raison de le faire. Personnellement, je suis à fond avec Djamel Belmadi, que je soutien.

Il est le sélectionneur qui convient donc à la sélection ?

Pour moi, oui, absolument ! Il a su se faire respecter par les joueurs qui sont contents de travailler avec lui. Ils ont adhéré à sa vision des choses et à sa politique.

Il a redonné vie au groupe. Il a su instaurer la discipline et une bonne ambiance au sein du groupe. Son message est bien compris par les joueurs. En plus, l’EN progresse de match en match et discipline son jeu. Il faut faire confiance à Belmadi.

Il fait du bon boulot. Il est très important de le laisser travailler sur la durée parce que pour avoir une équipe de haut niveau et bien huilée sur le plan collectif, il faut du temps et un vécu entre les joueurs, et une stabilité au sein du staff technique. Je suis persuadé que notre sélection a de l’avenir sous la coupe de Belmadi.

Comment se présente pour vous le grand rendez-vous face au Sénégal ce jeudi ?

Tout le monde attend avec impatience et quelques appréhensions cette belle affiche du groupe C. Il s’agira d’une confrontation entre deux grandes sélections du continent africain. Le Sénégal fait partie des grands favoris de cette CAN-2019. C’est un gros morceau. Cela dit et même si comme je vous l’ai dit, il nous faut plus de temps pour mettre en place un collectif performant, notre sélection dispose en son sein d’atouts sérieux et de joueurs talentueux de grande valeur, qui dans un bon jour peuvent battre n’importe quel adversaire. Je croise les doigts pour l’EN. J’espère qu’on réussira un résultat positif contre les Sénégalais. En football, tout est possible. Nos joueurs sont très motivés et déterminés. Inchallah, ils nous sortiront un grand match avec la victoire au bout.

Optimiste donc pour l’équipe d’Algérie ?

Oui, bien sûr. Il faut toujours l’être tout en restant modéré. La magie du football, c’est qu’il ne s’agit pas d’une science exacte et qu’il y a le facteur lié à l’incertitude. J’espère que l’EN fera en sorte de donner de la joie et du bonheur au large public algérien. Tout le peuple algérien est derrière son équipe nationale. Je dis, pour terminer, que quelle que soit l’issue final pour les Verts lors de cette CAN, il faudra laisser le sélectionneur national poursuivre son travail. Il est en train de bâtir la sélection et de préparer l’avenir. Sans stabilité, on ne peut s’attendre à rien de bon. Belmadi a des idées, une façon de travailler et un bagage en tant que technicien et ancien joueur professionnel de haut niveau. Les joueurs l’ont vite adopté et il les fait progresser. Voilà tout. Espérons que les Verts iront le plus loin possible dans cette CAN inchallah. Mohamed-Amine Azzouz