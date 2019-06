DANS LA LUCARNE : Superbe entrée

La CAN continue allègrement son petit bonhomme de chemin. Les prestations des uns et des autres sont suivies avec un intérêt de plus en plus grandissant. Des chaînes étrangères retransmettent cette 32e édition, eu égard au fait que le niveau d’ensemble est vraiment plus qu’acceptable. Les chercheurs de «pépites» sont, le moins que l’on puisse dire, sur le qui-vive du fait qu’ils savent que la concurrence sera on ne peut plus rude. Car chacun veut être le premier à mettre la main sur la nouvelle «trouvaille» ou «révélation» comme on a tendance à le redire et répéter à satiété. C’est vrai que beaucoup de joueurs africains évoluent dans des clubs européens et même chinois. Comme le buteur du Nigeria face au Burundi, qui est rentré comme remplaçant, joue dans un club de la ville de Shanghaï, une ville de 20 millions d’habitants. Ce joueur avait tout simplement refusé d’opter pour le Barça afin d’éviter de faire « banquette » comme cela est arrivé à beaucoup de joueurs qui étaient vraiment talentueux. Indirectement, il veut dire qu’ils sont «victimes» de leurs choix. Ceci dit, l’importance de la présente CAN qui se déroule au Caire n’a pas fini d’étonner par le succès sportif et aussi touristique qu’elle est en train de connaître. En ce qui concerne notre équipe nationale, Belmadi n’avait pas voulu trop se faire de pression inutile. Il avait bien étudié nos premières sorties dans les différentes éditions de la CAN où l’on rate notre premier match. Il a appris la leçon. Ce qui avait permis à ses joueurs d’être très motivés dès le premier match contre le Kenya, jugé plus ou moins « faible ». Ce n’est pas vrai, puisque toutes les équipes, à des degrés divers, sont presque de même niveau. On avait vu comment des équipes qui ont « toisé » leurs adversaires se sont faits surprendre comme des débutants. C’est le cas de l’Ouganda devant la RDC, une habituée de la CAN. Belmadi avait instruit ses poulains de ne sous-estimer aucune équipe. On doit aborder nos opposants avec respect et sérieux. Cette façon de voir les choses nous avait été d’une grande utilité sur le «ground» du stade du 30-juin du Caire. Nous avions fourni une rencontre fort intéressante qui a plu à tout le monde. Des fans algériens sont sortis dans certaines villes du pays montrant leur attachement à notre sélection nationale. Elle avait de l’allure en surclassant comme il le faut son adversaire. Elle était, il faut le reconnaître, un cran au dessus sur une équipe du Kenya qui a été meilleure en seconde mi-temps. En fin de match, elle aurait mérité d’inscrire au moins un but, mais M’bolhi et notre défense, avec un très bon Bensebaïni, veillaient au grain. On n’a pas raté notre première « cartouche », on espère continuer sur notre lancée face notamment au Sénégal, ce jeudi, à partir de 18h. En première mi-temps, on a été étincelants avec des prouesses techniques des dédoublements, dribbles chaloupés, courses folles sur les côtés avec des joueurs qui provoquent. En fin de seconde mi-temps, on a un peu «desserré l’accélérateur». Une façon, peut-être, de se ménager et de ne pas donner tout ce que l’on a sur la «pédale». Il faudra, dans un tel tournoi relevé, faire les bons calculs afin de ne pas se faire « brûler » inutilement. Le football est aussi « force et ruse» pour surprendre sournoisement nos vis-à-vis. On a retrouvé cette équipe algérienne joyeuse, merveilleuse et que rien ne peut l’arrêter en fonction de la valeur de sa composante. Pourvu que cela dure !

Hamid Gharbi