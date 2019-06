CAN-2019 : Des avis partagés mais…

La prestation de la sélection nationale, lors de sa première sortie en coupe d’Afrique des nations, face au Kenya (2-0), divise les différents techniciens et autres consultants sur les plateaux des chaînes de télévision.

Alors que certains applaudissent les poulains du coach Belmadi et leur prédisent un parcours plein de succès, d’autres restent plutôt sceptiques et préfèrent surtout parler des différentes lacunes et manquements surgis lors de cette première confrontation continentale. Ces derniers estiment que l’adversaire n’avait pas le niveau de l’Algérie et encore moins celui requis pour être à la hauteur d’une phase finale de coupe d’Afrique. Ce qui n’est pas du tout l’avis du sélectionneur national. Celui-ci estime que son équipe a été à la hauteur et a bien fait le travail. «Sans prétention, je pense que nous avons été bons aujourd’hui. Les joueurs ont fait le boulot et ce n’est pas le Kenya qui a été mauvais. C’est vrai que la première mi-temps était plus aboutie mais je pense qu’on a essayé de gérer en seconde période. Cela signifie beaucoup. Ce n’est pas facile de gagner le premier match de n’importe quel tournoi. D’habitude on a des difficultés à remporter le premier match, soit en faisant des nuls ou en perdant. Cette fois, ça s’est bien passé», a déclaré Belmadi, à l’issue de la partie, en gardant bien la tête sur les épaules et en évitant toute pression inutile sur ses joueurs. «Ce succès ne change rien pour nous ni à notre statut. On n’est pas favoris et les derniers résultats de l’équipe nationale le montrent très bien. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée. Surtout contre le Sénégal qui a des joueurs de qualité.» De leur côté, les joueurs affichent une grande motivation. «On savait que c’était important de gagner le premier match. On était préparé à faire un bon match, et le coach nous a bien présenté cette équipe. on a d’entrée été présents dans les duels. Voila, on a gagné c’est important. Cela va permettre à l’équipe de gagner en confiance surtout. Franchement, je pense qu’on a les joueurs et l’entraîneur pour aller loin dans cette compétition», a confié de l’attaquant du HSC Montpelier, Andy Delort, qui a rapidement gagné le cœur des fans.

Quel que soit l’avis des uns et des autres, une chose reste sure, l’Algérie a montré un visage différent de celui qu’elle affichait depuis le départ de Gourcuff, où elle se distinguait par une grande maîtrise du jeu. C’est une équipe tout à fait métamorphosée. Désormais, le regain de confiance et la rage de vaincre sont palpables au sein de l’équipe. D’un autre côté, Mahrez et ses paires semblent bien avoir retrouvé leurs sensations et cette joie de jouer. Face au Kenya, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de solidarité défensive, de générosité dans l’effort et de combativité. Au niveau de la production, on a assisté à un jeu fluide, avec beaucoup de permutations et une animation offensive intéressante.

Dans un passé proche, la sélection nationale n’y arrivait plus, malgré les qualités individuelles dont elle disposait. Après avoir atteint la 13e place au classement FIFA en juin 2014, l’EN a été recalée à la 70e position en avril 2019.

A en croire les échos parvenant de l’intérieur du groupe, l’actuel staff technique, qui a visiblement bien cerné le problème dont souffraient les Verts, sait parfaitement ce qu’il fait et surtout où il se dirige.

Rédha M.

Séance d’entraînement au Caire, en l’absence des titulaires