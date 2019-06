Commentaire : Réussite et pari tenu

Pour une réussite, c’en est une. La dernière édition de la Foire internationale d’Alger (FIA) dont la clôture est intervenue dimanche après-midi a tenu pleinement ses promesses avec les objectifs réalisés sur tous les plans. En dehors de l’affluence record enregistrée en dépit de la période dans laquelle elle est intervenue, examens de fin d’année et la révolte populaire qui se poursuit depuis des mois, c’est sur le nombre conséquent de partenariats et conventions signés qu’il faut s’attarder et constater réellement l’importance de cette réussite. Au-delà des chiffres mis en avant par les organisateurs et les différents intervenants sur notamment le nombre d’exposants, de pays participants et de visiteurs, l’intérêt et l’engouement des partenaires étrangers pour le marché algérien s’avère plus intéressant et plus important sur le plan éminemment politique et économique. L’attractivité et la volonté affichées par des opérateurs ayant pris part pour engager discussions et négociations autour des opportunités réelles de partenariats et d’investissements apparaît comme le résultat le plus important de cette manifestation. Ce qui démontre et prouve par les faits et actes la santé et la viabilité économique de l’Algérie. Pendant toute cette manifestation de rang international, d’intenses activités et échanges entre opérateurs nationaux et leurs homologues étrangers ont marqué la période qu’a durée la foire. Le marché algérien suscite de plus en plus confiance et intérêt en raison d’énormes potentialités et du climat des affaires sensiblement amélioré après la mise en œuvre d’importantes mesures. L’Algérie qui prône la stratégie de diversification de son économie pour sortir graduellement de la dépendance aux hydrocarbures offre beaucoup et d’intéressantes d’opportunités d’investissement aux opérateurs étrangers dans le cadre des différentes formules de partenariats. Les échanges et les conventions signés entre les groupes et entreprises algériennes et ceux des pays participants ont été les faits saillants de cette édition qui a tenu son pari. Cette édition a été marquée, il faut le souligner, par l’intérêt suscité par les start-up algériennes notamment celles menées par des jeunes entrepreneurs algériens qui ont brillé par leur activisme durant cette foire. Ils veulent réussir, ce qui est en soi encourageant car leur engagement constitue un grand plus pour le développement et la croissance économique.

Même si elle s’est tenue loin des projecteurs médiatiques, braqués sur d’autres événements politiques nationaux et même sportifs, cette manifestation économique a réussi à mettre en relief l’attractivité économique de l’Algérie. Après avoir réalisé un bond qualitatif en termes d’IDE, selon les chiffres de la très sérieuse agence onusienne CNUCED, l’Algérie espère attirer plus d’investissements étrangers directs et capter plus de capitaux étrangers pour investir dans divers domaines, pas seulement dans les hydrocarbures. C’est là le défi à relever. Cette foire a constitué, il faut le dire, un sérieux test pour les opérateurs nationaux pour entamer des négociations et signer des conventions et des partenariats. Chose faite et pari largement tenu. Reste maintenant, et c’est le plus important économiquement, la concrétisation des engagements pris et la mise en œuvre des contrats paraphés. La voie est tracée, l’Algérie arrive de plus en plus à séduire par sa nouvelle politique de diversification économique notamment dans les domaines de l’industrie et celui de l’agriculture. Les étrangers longtemps orientés et braqués sur le secteur de l’énergie en général et du pétrole en particulier, découvrent les grandes potentialités de l’Algérie dans plusieurs secteurs. La mise en valeur de ces secteurs, hier négligés ou ignorés, suscite l’engouement et l’intérêt des partenaires étrangers pour d’abord explorer les opportunités d’investissements et ensuite étudier et engager des discussions et négociations avec des opérateurs algériens pour conclure des partenariats. C’est ce qui s’est fait durant la semaine qu’à durée cette foire internationale. La destination économique Algérie connaît un regain d’intérêt à travers l’attention particulièrement importante qu’accordent les investisseurs étrangers au marché algérien, tous secteurs confondus.

M. Oumalek