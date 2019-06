Promotion d'officiers de l’ANP : Le Chef de l'Etat signe plusieurs décrets

Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a procédé, hier , à la signature de décrets présidentiels portant promotion d'officiers de l'Armée nationale populaire et de décrets présidentiels portant décernement de médailles aux personnels militaires et civils assimilés à compter du 5 juillet 2019 et du 1er novembre 2019. «Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment en ses articles 91, 102 et 104, le Chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah a procédé, lundi 24 juin 2019, à la signature de décrets présidentiels portant promotion d'officiers de l'ANP ainsi que des décrets présidentiels portant décernement de médailles aux personnels militaires et civils assimilés à compter du 5 juillet 2019 et du 1er novembre 2019».