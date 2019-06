Agriculture et pêche : Mémorandum d’entente algéro-estonien

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a signé, dimanche à Rome, avec le ministre des Affaires rurales de la République d’Estonie, Mart Jarvik un mémorandum d’entente de coopération bilatérale dans les domaines de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Industrie agroalimentaire.

Les axes de coopération portent sur divers domaines, dont le développement des filières agricoles et la production de semences et de plants, ainsi que la protection de la santé animale et phytosanitaire.

Outre les domaines de la pêche, de l’aquaculture, des techniques agricoles, de l’investissement et du partenariat en matière de production et de valorisation des produits agricoles, cette coopération bilatérale comprend également la préservation des ressources naturelles, les techniques d’irrigation, la biotechnologie et l’amélioration génétique.